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İzmir Gaziemir'de 939,40 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir Gaziemir'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 939,40 gram esrar ve 20,90 gram kokain ele geçirildi. Ev ve araçlarda yapılan aramada 3 hassas terazi ile vakum makinesi bulundu, 65 bin 710 liraya el konuldu ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 939,40 gram esrar, 20,90 gram kokain ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 939,40 gram esrar, 20,90 gram kokain, çeşitli miktarlarda likit uyuşturucu madde ve sigara, 3 hassas terazi ve vakum makinesi ele geçirildi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 65 bin 710 liraya el konuldu.

R.Y.K. ve O.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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