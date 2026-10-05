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İzmir Ticaret Borsası'nda seçim başladı, 1520 üye oy kullanacak

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İzmir Ticaret Borsası'nda meclis ve meslek komitesi üyelerinin belirleneceği seçim Gaziemir Fuar Alanı'nda başladı. 1520 üye, 19 meslek grubunu temsilen 125 meslek komitesi ve 53 meclis üyesi için oy kullanacak; Başkan Işınsu Kestelli yeni dönemde görev almayacağını açıkladı.

İzmir Ticaret Borsası'nda meclis ve meslek komitesi üyelerinin belirleneceği seçim başladı.

Gaziemir Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen seçimlerde 1520 ticaret borsası üyesi, 19 meslek grubunu temsilen 125 meslek komitesi ve 53 meclis üyesi için oy kullanacak.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, gazetecilere, yeni dönemde görev almayacağını ifade etti.

Bugün belirlenecek kadroların borsanın geleceğinin temel taşını oluşturacağını dile getiren Kestelli, şunları kaydetti:

"İzmir Ticaret Borsası'nı ve bizleri tanımlayan en doğru, en güçlü kelime nezakettir. Borsamızda bayrağı devralacak yeni yönetimin omuzlarında önemli bir sorumluluk bulunmaktadır. Tarım sektörü ve İzmir için üretmek, katma değer yaratmak ve geçmişi saygıyla sahiplenip geleceği inşa etmek yeni yönetim için bir tercihten öte kaçınılmaz bir görevdir. Benim gönlüm ve inancım; Borsamızın kurumsal hafızasını çok iyi bilen, yıllardır omuz omuza büyük bir uyumla çalıştığımız, meclis çatımız altında kurum kültürümüzü ve nezaketimizi en üst düzeyde temsil etmiş olan vizyona tam destek vermekten yanadır."

Seçimde, Ömer Gökhan Tuncer ve Barış Kocagöz'ün listeleri yarışıyor.

Öte yandan yeni yönetim kurulunun belirleneceği seçim ise 10 Ekim'de yapılacak.

Kaynak: AA
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