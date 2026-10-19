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İzmir Gaziemir'deki soruşturmada 15'i tutuklu 17 şüphelinin iddianamesi kabul edildi

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İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik Gaziemir kooperatifi soruşturmasında Tunç Soyer dahil 15'i tutuklu 17 şüpheli hakkındaki iddianame İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianame 4,5 yıldan 20 yıla kadar hapis istemi içeriyor, duruşma 4 Aralık'ta görülecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "Gaziemir Yapı Kooperatifi" soruşturmasında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 17 şüpheli hakkında 4,5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve İzmir İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi'nin müşteki olarak yer aldığı iddianame, İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Duruşma 4 Aralık'ta görülecek.

Soruşturma ve operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İZBETON AŞ üzerinden Gaziemir ilçesindeki "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Projeleri" çerçevesinde Sınırlı Sorumlu İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi aracılığıyla menfaat teminine yönelik "zimmet", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "denetim görevinin ihmali" suçlarına ilişkin soruşturmada, kooperatifin yeni yönetim kurulunun şikayet dilekçesi, mağdur beyanları ve bilirkişi raporları esas alınmak suretiyle suç tarihlerinde İZBETON AŞ yetkilileri, kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyeleri oldukları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Jandarma ekiplerince 9 Nisan'da düzenlenen operasyonda aralarında eski CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu 9 şüpheli yakalanmış, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenmişti. Şüpheliler, 12 Nisan'da İzmir'de çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Soruşturmanın genişletilmesiyle şüpheli sayısı 17'ye çıkmış ve bunlardan 15'i tutuklanmıştı.

İddianamede tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında "zimmet suçuna yardım" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 4,5 yıldan 14 yıla kadar, eski CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile 10 şüpheli hakkında "zimmet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 8 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Diğer 4 şüpheli hakkında ise "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmete yardım" ile "denetim görevini ihmal" suçlarından 6 yıldan 16 yıla kadar hapis cezaları istenmişti.

Kaynak: AA
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