İzmir Ticaret Borsası'nda bin 500 üye meslek komiteleri ve meclis için oy kullanıyor

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İZMİR Ticaret Borsası (İTB) üyeleri, meslek komiteleri ve meclis asil ve yedek üyelerini seçmek için sandık başına gitti.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) üyeleri, meslek komiteleri ve meclis asil ve yedek üyelerini belirlemek için Gaziemir Fuar İzmir'de seçim yaptı. Oy verme işleminin saat 17.00'de sona ereceği seçimlerde, 19 meslek grubunda, 19 sandıkta toplamda bin 500 üyenin oy kullanması bekleniyor.

Seçimde İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de Canlı Hayvanların Toptan Ticareti Meslek Grubu ve Sıvı ve Katı Yağların Toptan Ticareti Meslek Grubu için oyunu kullandı. Oy kullanmasının ardından açıklamalarda bulunan Kestelli, "Bugün İzmir Ticaret Borsası'nın köklü tarihine yakışır demokratik bir olgunlukla meslek komiteleri ve meclis üyelerimizi seçiyoruz. 17 yıldır büyük onur ve gururla yürüttüğüm Yönetim Kurulu Başkanlığı görevime yeniden aday olmama kararı verdim. Bugün belirlenen kadro, 10 Ekim'de yeni yönetim kurulu seçimlerinde borsamızın geleceğine temel taşını oluşturacaklar. Her şeyin iyi olacağını düşünüyorum. Seçim sürecinin ilk anından itibaren sergilenen centilmence, kurumumuza yakışan bir duruş var. Kazanan arkadaşlara, 'Hayırlı olsun' diyorum" dedi.

YÖNETİM KURULU 10 EKİM'DE BELİRLENECEK

İTB Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olan İTB Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, Canlı Hayvanların Toptan Ticareti Meslek Grubu'nda, bir diğer aday Tekstil Elyafı Vb. Toptan Ticareti Meslek Grubu Başkanı ve geçmiş dönem İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz de Tekstil Elyafı Vb. Toptan Ticareti Meslek Grubu'nda oy kullandı.

İTB Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Birlik Genel Kurulu asil ve yedek delegeleri seçimleri ise 10 Ekim'de İZQ İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı