İzmir'de 51 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
İzmir'in Gaziemir ilçesinde, 'silahlı yağma' suçundan 51 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.A., polis ekipleri tarafından İZBAN istasyonunda yakalandı.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahlı yağma" suçundan 51 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.A'nın Gaziemir ilçesinde olduğunu belirledi.
Polis ekipleri, firari hükümlüyü İZBAN'ın Semt Garajı İstasyonu'nda yakaladı.
Hükümlünün, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.
Kaynak: AA / Metin Aydemir