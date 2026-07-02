Haberler

İzmir'de 51 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, 'silahlı yağma' suçundan 51 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.A., polis ekipleri tarafından İZBAN istasyonunda yakalandı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahlı yağma" suçundan 51 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.A'nın Gaziemir ilçesinde olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, firari hükümlüyü İZBAN'ın Semt Garajı İstasyonu'nda yakaladı.

Hükümlünün, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu araçların şehre girişi yasaklandı

NATO Zirvesi için kritik tedbir! Bu araçların şehre girişi yasaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TBMM'de gergin anlar: AK Parti ve CHP'li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması

Meclis'i de karıştırdı, tansiyon bir türlü düşmedi
Hindistan değil Ege'nin incisi! Hareket edecek yer kalmadı

Görüntü Türkiye'den! Hareket edecek yer kalmadı
Edin Dzeko'dan Dünya Kupası'na hüzünlü veda

Bosna Hersek ve ABD kozlarını paylaştı: İşte turu geçen ülke
Hayatının baharındaki Ece Naz'a en yakınları kıydı

Hayatının baharındaki Ece Naz'a en yakınları kıydı
Ganalı şamanın yeni kehaneti tüm dünyada büyük ses getirecek

Ganalı şamanın yeni kehaneti tüm dünyada çok büyük ses getirecek
Şam'ı gezen kadın turiste taciz şoku

Kadın turistin kabusu bitmek bilmedi
Bir devrin sonu! Efsane otomobilin üretimi resmen sona erdi

Bir devrin sonu! Efsane otomobilin üretimi sona erdi