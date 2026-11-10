İzmir Gaziemir'de televizyona gizlenen 250 gram uyuşturucuyla şüpheli tutuklandı

İzmir Gaziemir'de televizyona gizlenen 250 gram uyuşturucuyla şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde Reşatbey Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen jandarma baskınında televizyona gizlenmiş 250 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reşatbey Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine baskın düzenledi.
Aramalarda televizyonun içine gizlendiği belirlenen 250 gram sentetik uyuşturucuya ve 2 uyuşturucu kullanma aparatına el konuldu.
Gözaltına alınan ev sahibi, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA