Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir Gaziemir'de televizyona gizlenen 250 gram uyuşturucuyla şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Gaziemir'de televizyona gizlenen 250 gram uyuşturucuyla şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Reşatbey Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen jandarma baskınında televizyona gizlenmiş 250 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reşatbey Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine baskın düzenledi.

Aramalarda televizyonun içine gizlendiği belirlenen 250 gram sentetik uyuşturucuya ve 2 uyuşturucu kullanma aparatına el konuldu.

Gözaltına alınan ev sahibi, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA
Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi73

Bu görüntü saat 9'u 5 geçe kaydedildi!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda20

Çifte indirim geliyor! Rakam bile belli
Meryem Uzerli, Kürk Mantolu Madonna'nın Maria Puder'i olacak

Hürrem Sultan'dan sonra bir efsaneye daha hayat verecek!
Anıtkabir'de kar taneleri gözyaşlarına karıştı

Ne kar ne soğuk bu sevgiye engel olabildi!
Suudi Arabistan'dan Husilere misilleme! Başkent bombalandı

Korkulan oldu! Ülkenin başkentine gece yarısı bomba yağdırdılar
Evlilik Güzeldir dizisinin yeni bölümü Aliağa'daki facia nedeniyle yayınlanmadı

Evlilik Güzeldir'in yeni bölümü son anda iptal edildi!
Ünlü oyunculardan COP31'e destek! 'Bu tarihi bir gün'

Ünlü oyuncular dünyanın konuştuğu zirvede: Bu tarihi bir gün
Bulgaristan'da sis faciası! 70 araç birbirine girdi

Türkiye'nin yanı başında katliam gibi kaza! 70 araç birbirine girdi