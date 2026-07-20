İzmir'de 5 kilo 480 gram uyuşturucu ele geçirildi
İzmir'in Gaziemir ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 kilo 480 gram sentetik uyuşturucu ve öğütme aparatı ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 kilo 480 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen R.K'yi (24) takibe aldı.
Şüphelinin Aktepe Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyen ekipler, aramada farklı koşullarda saklanan 5 kilo 480 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu öğütme aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir