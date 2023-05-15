Fırat Üniversitesi Haberleri - Fırat Üniversitesi Haber - Haberler

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Fırat Üniversitesi Haberleri

Fırat Üniversitesi haber, Fırat Üniversitesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Kırşehir'de AK Parti ve CHP 1'er milletvekili çıkardı

Kırşehir'de AK Parti ve CHP 1'er milletvekili çıkardı

Fırat Üniversitesi - 15.05.2023
Kırşehir'de AK Parti ve CHP 1'er milletvekili çıkardı

Kırşehir'de AK Parti ve CHP 1'er milletvekili çıkardı

Fırat Üniversitesi - 15.05.2023
Kapkaççı, yaşlı depremzedeyi yerde sürükleyip 1 milyon liralık altınını çaldı

Kapkaççı, yaşlı depremzedeyi yerde sürükleyip 1 milyon liralık altınını çaldı

Fırat Üniversitesi - 12.05.2023
7. Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi Elazığ'da sürüyor

7. Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi Elazığ'da sürüyor

Fırat Üniversitesi - 11.05.2023
MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLEN MUSTAFA'NIN, GAZİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLEN MUSTAFA'NIN, GAZİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Fırat Üniversitesi - 11.05.2023
Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan gazi motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan gazi motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Fırat Üniversitesi - 11.05.2023
Zeytin Dalı Harekatı gazisi motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Zeytin Dalı Harekatı gazisi motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Fırat Üniversitesi - 11.05.2023
Fırat Üniversitesi Yedinci Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor

Fırat Üniversitesi Yedinci Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor

Fırat Üniversitesi - 11.05.2023
İSMAİL DEMİR OPERASYONLARDA KULLANILAN CANLI TESPİT SİSTEMİ, DEPREM BÖLGELERİNDE DE KULLANILDI

İSMAİL DEMİR OPERASYONLARDA KULLANILAN CANLI TESPİT SİSTEMİ, DEPREM BÖLGELERİNDE DE KULLANILDI

Fırat Üniversitesi - 09.05.2023
Savunma Sanayi Başkanı Demir: '5. nesil savaş uçaklarını konuştuğumuzda biraz buruk şekilde bakılıyordu'

Savunma Sanayi Başkanı Demir: "5. nesil savaş uçaklarını konuştuğumuzda biraz buruk şekilde bakılıyordu"

Fırat Üniversitesi - 09.05.2023
Savunma Sanayi Başkanı Demir: 'Duvar arkası ürün, depremde 30'a yakın vatandaşın enkaz altından sağ kurtarılmasını sağladı'

Savunma Sanayi Başkanı Demir: "Duvar arkası ürün, depremde 30'a yakın vatandaşın enkaz altından sağ kurtarılmasını sağladı"

Fırat Üniversitesi - 09.05.2023
AÜB Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı başladı

AÜB Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı başladı

Fırat Üniversitesi - 09.05.2023
Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu, TFF başkanlığına aday oldu

Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu, TFF başkanlığına aday oldu

Fırat Üniversitesi - 08.05.2023
Elazığ'da arazide bir kişinin cansız bedeni bulundu

Elazığ'da arazide bir kişinin cansız bedeni bulundu

Fırat Üniversitesi - 07.05.2023
Elazığ'da Arazide Bir Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Elazığ'da Arazide Bir Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Fırat Üniversitesi - 07.05.2023
Elazığ'da Arazide Cansız Beden Bulundu

Elazığ'da Arazide Cansız Beden Bulundu

Fırat Üniversitesi - 07.05.2023
Elazığ'da vatandaşın bulduğu ebabil kuşu koruma altına alındı

Elazığ'da vatandaşın bulduğu ebabil kuşu koruma altına alındı

Fırat Üniversitesi - 07.05.2023
Elazığ'da otomobil koyun sürüsüne daldı: 2 yaralı

Elazığ'da otomobil koyun sürüsüne daldı: 2 yaralı

Fırat Üniversitesi - 07.05.2023
Elazığ'da köylüler ilkbaharda kırsalda kumi mantarı topluyor

Elazığ'da köylüler ilkbaharda kırsalda kumi mantarı topluyor

Fırat Üniversitesi - 06.05.2023
Erzurum'da üniversite öğrencileri kutsal topraklara gönderildi

Erzurum'da üniversite öğrencileri kutsal topraklara gönderildi

Fırat Üniversitesi - 06.05.2023
MHP Elazığ Milletvekili adayı Işıkver trafik kazasında yaralandı

MHP Elazığ Milletvekili adayı Işıkver trafik kazasında yaralandı

Fırat Üniversitesi - 06.05.2023
Elazığ'da öğretmenler arasında 'Beni Cimer'e şikayet ettirdin' kavgası

Elazığ'da öğretmenler arasında 'Beni Cimer'e şikayet ettirdin' kavgası

Fırat Üniversitesi - 06.05.2023
Prof. Dr. Açık: 'Elazığ'da güçlü bir hizmet dönemi başlayacak'

Prof. Dr. Açık: "Elazığ'da güçlü bir hizmet dönemi başlayacak"

Fırat Üniversitesi - 04.05.2023
FÜ Veteriner Fakültesi Dekanlığı Koşusu'nu Can Kısas kazandı

FÜ Veteriner Fakültesi Dekanlığı Koşusu'nu Can Kısas kazandı

Fırat Üniversitesi - 04.05.2023
Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Fırat Üniversitesi - 02.05.2023
Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Fırat Üniversitesi - 02.05.2023
Elazığ'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Elazığ'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Fırat Üniversitesi - 02.05.2023
TOGÜ 11 ilde düzenlenecek tanıtım fuarlarına katılacak

TOGÜ 11 ilde düzenlenecek tanıtım fuarlarına katılacak

Fırat Üniversitesi - 02.05.2023
Karşı şeride geçen otomobil ters döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Karşı şeride geçen otomobil ters döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Fırat Üniversitesi - 02.05.2023
Elazığ'da karşı şeride geçen otomobil ters döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Elazığ'da karşı şeride geçen otomobil ters döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Fırat Üniversitesi - 02.05.2023
Elazığ'da eşini öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapsin gerekçesi açıklandı

Elazığ'da eşini öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapsin gerekçesi açıklandı

Fırat Üniversitesi - 01.05.2023
Hasan Can'nın 'Elazığ Üniversitesi' diyerek yaptığı espri kızdırdı! AK Parti Elazığ İl Başkanı tepki gösterdi

Hasan Can'nın "Elazığ Üniversitesi" diyerek yaptığı espri kızdırdı! AK Parti Elazığ İl Başkanı tepki gösterdi

Fırat Üniversitesi - 01.05.2023
TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri sahiplerini buldu

TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri sahiplerini buldu

Fırat Üniversitesi - 30.04.2023
Bilal Çoban kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Bilal Çoban'ın hayatı ve biyografisi!

Bilal Çoban kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Bilal Çoban'ın hayatı ve biyografisi!

Fırat Üniversitesi - 28.04.2023
Elazığ'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Elazığ'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Fırat Üniversitesi - 26.04.2023
TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri açıklandı

TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri açıklandı

Fırat Üniversitesi - 25.04.2023
Minik öğrenciler depremde hayatını kaybedenler için gökyüzüne balon bıraktı

Minik öğrenciler depremde hayatını kaybedenler için gökyüzüne balon bıraktı

Fırat Üniversitesi - 24.04.2023
Fatih Kısaparmak kimdir? Fatih Kısaparmak kaç yaşında, nereli? Fatih Kısaparmak hayatı ve biyografisi!

Fatih Kısaparmak kimdir? Fatih Kısaparmak kaç yaşında, nereli? Fatih Kısaparmak hayatı ve biyografisi!

Fırat Üniversitesi - 22.04.2023
Yağışlar Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli'deki barajlarda su seviyesini yükseltti

Yağışlar Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli'deki barajlarda su seviyesini yükseltti

Fırat Üniversitesi - 13.04.2023
Yaşadıkları depremlerin ardından vatandaşları uyaran cihaz geliştirdiler

Yaşadıkları depremlerin ardından vatandaşları uyaran cihaz geliştirdiler

Fırat Üniversitesi - 07.04.2023
Elazığ'daki aile katliamında yeni detay: Ailesini uyurken yataklarında öldürmüş

Elazığ'daki aile katliamında yeni detay: Ailesini uyurken yataklarında öldürmüş

Fırat Üniversitesi - 05.04.2023
Yan yana 6 tabut! Genç öğretmen, katlettiği ailesiyle birlikte defnedildi

Yan yana 6 tabut! Genç öğretmen, katlettiği ailesiyle birlikte defnedildi

Fırat Üniversitesi - 01.04.2023
Deprem bölgesi Nurdağı'ndan babasının cenazesine geldi, kaza yaptı

Deprem bölgesi Nurdağı'ndan babasının cenazesine geldi, kaza yaptı

Fırat Üniversitesi - 31.03.2023
Elazığ Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Elazığ Belediyesi hangi parti?

Elazığ Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Elazığ Belediyesi hangi parti?

Fırat Üniversitesi - 30.03.2023
Elazığ'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Elazığ'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Fırat Üniversitesi - 20.03.2023
Elazığ'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Elazığ'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Fırat Üniversitesi - 19.03.2023
Btp'nin Kurucu Genel Başkanı Ata Selçuk, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Btp'nin Kurucu Genel Başkanı Ata Selçuk, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Fırat Üniversitesi - 19.03.2023
Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Fırat Üniversitesi - 17.03.2023
Elazığ'da otomobil refüjde bulunan ağaca çarptı: 1 ağır yaralı

Elazığ'da otomobil refüjde bulunan ağaca çarptı: 1 ağır yaralı

Fırat Üniversitesi - 11.03.2023
Elazığ'da otomobil park halindeki araçlara çarptı, 2 kişi yaralandı

Elazığ'da otomobil park halindeki araçlara çarptı, 2 kişi yaralandı

Fırat Üniversitesi - 10.03.2023
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