Fırat Üniversitesi Haberleri - Fırat Üniversitesi Haber - Haberler

Fırat Üniversitesi Haberleri
Fırat Üniversitesi haber, Fırat Üniversitesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Kapkaççı, yaşlı depremzedeyi yerde sürükleyip 1 milyon liralık altınını çaldı
Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan gazi motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Fırat Üniversitesi Yedinci Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor
İSMAİL DEMİR OPERASYONLARDA KULLANILAN CANLI TESPİT SİSTEMİ, DEPREM BÖLGELERİNDE DE KULLANILDI
Savunma Sanayi Başkanı Demir: "5. nesil savaş uçaklarını konuştuğumuzda biraz buruk şekilde bakılıyordu"
Savunma Sanayi Başkanı Demir: "Duvar arkası ürün, depremde 30'a yakın vatandaşın enkaz altından sağ kurtarılmasını sağladı"
Elazığ'da öğretmenler arasında 'Beni Cimer'e şikayet ettirdin' kavgası
Elazığ'da eşini öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapsin gerekçesi açıklandı
Hasan Can'nın "Elazığ Üniversitesi" diyerek yaptığı espri kızdırdı! AK Parti Elazığ İl Başkanı tepki gösterdi
Bilal Çoban kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Bilal Çoban'ın hayatı ve biyografisi!
Minik öğrenciler depremde hayatını kaybedenler için gökyüzüne balon bıraktı
Fatih Kısaparmak kimdir? Fatih Kısaparmak kaç yaşında, nereli? Fatih Kısaparmak hayatı ve biyografisi!
Yağışlar Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli'deki barajlarda su seviyesini yükseltti
Yaşadıkları depremlerin ardından vatandaşları uyaran cihaz geliştirdiler
Elazığ'daki aile katliamında yeni detay: Ailesini uyurken yataklarında öldürmüş
Yan yana 6 tabut! Genç öğretmen, katlettiği ailesiyle birlikte defnedildi
Elazığ Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Elazığ Belediyesi hangi parti?