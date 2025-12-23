Haberler

Keban'da "Başarı Yolculuğu" söyleşisi yapıldı

Keban'da 'Başarı Yolculuğu' söyleşisi yapıldı
Fırat Üniversitesi Keban MYO'da düzenlenen söyleşide, başarıya giden yolda bireysel gelişim ve azmin önemi anlatıldı. Eğitmen Hacı Ormanoğlu, öğrencilere zorluklarla başa çıkma stratejileri sundu.

Elazığ'ın Keban ilçesinde "Başarı Yolculuğu" söyleşisi düzenlendi.

Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu'nda (MYO), Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Modeli Eğitmeni Hacı Ormanoğlu, programa katılan öğrencilere başarıya giden yolda bireysel gelişim, hedef belirleme ve azmin önemi konusunda bilgilendirme yaptı.

Tecrübeleri ve mesleki birikiminden örnekler paylaşan Ormanoğlu, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel yaşamlarında karşılaşabilecekleri zorluklara nasıl bir tutum sergilemeleri gerektiğini anlattı.

Ormanoğlu, programda öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Etkinlikte, Keban MYO Müdürü Doç. Dr. Akif Evren Parlak, Ormanoğlu'na plaket verdi.



