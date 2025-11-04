Haberler

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, İletişim Fakültesi Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, İletişim Fakültesi Öğrencileriyle Bir Araya Geldi
Güncelleme:
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde düzenlenen söyleşi programında öğrencilere mesleki tecrübelerini aktardı. Hatipoğlu, iletişim alanındaki köklü değişimleri ve Türkiye'nin barış adası rolünü vurguladı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, iletişim fakültesi öğrencileriyle söyleşi programında bir araya geldi.

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Çakar koordinatörlüğünde, halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü öğrencileri tarafından düzenlenen söyleşi programı kapsamında Vali Hatipoğlu, mesleki tecrübelerini ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Dünyada son yıllarda birçok alanda olduğu gibi iletişim alanında da büyük ve köklü değişimler yaşadığını aktaran Hatipoğlu, Türkiye'de de iletişim alanındaki değişimin 1984 yılında çevirmeli telefonların yaygınlaşmasıyla başladığını söyledi.

Ankesörlü telefonlar, bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi, özel kanalların artması, internet ve akıllı telefonların çıkmasıyla bu değişimin daha da hızlandığını ifade eden Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Cep telefonundan artık her türlü işlemi yaptığımız bir döneme girdik. Bu aynı zamanda bizim okuma ve iletişimle ilgili pek çok alışkanlığımızı da değiştirdi. Daha önce yaklaşık bir saatimizi gazete ya da köşe yazılarını okumaya ayırırken, günümüzde bir haberde kalış süresinin 5 saniye ile 10 saniye arasında olduğu ifade ediliyor. Yani bu bize bir bilgide kalış süresinin 5-10 saniye arasına kadar indiğini gösteriyor. Bu da tam bilgi ya da malumat sahibi olmadan, bir konuyla ilgili olarak tamamen fikri bir temeli olmadan insanların hüküm vermesi gibi bir sonucu ortaya çıkarıyor."

Türkiye'nin başta savunma sanayi alanında olmak üzere teknoloji alanında yaptığı çalışmalarla çok farklı noktalara doğru evrildiğini ve sosyal yapısı dolayısıyla bir istikrar adası haline geldiğini vurgulayan Hatipoğlu, "Dünyada tarih boyunca savaşların çıktığı, krizlerin yaşandığı belli yerler var. Bunların en başında Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkaslar gelir. Dünya tarihi içerisindeki savaşların büyük bir kısmının odak noktaları ve halklar arasındaki savaşların büyük bir kısmının yaşandığı yerler bu coğrafya. Bu coğrafyanın tam ortasında Türkiye bir huzur ve barış adası gibi kendisini yeniden gerçekleştirmeye ve dünya üzerinde varlığını hür ve bağımsız olarak aynı zamanda diğer toplumlar içinde bir garanti olarak sürdürmeye çalışıyor." dedi.

Hatipoğlu, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını cevapladı.

Programa, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, FÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Demirci, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

