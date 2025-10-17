Keban MYO'da Uyuşturucu ile Mücadele Semineri Düzenlendi

Elazığ'ın Keban ilçesinde Fırat Üniversitesi (FÜ) Keban Meslek Yüksekokulu'ndaki öğrenci ve personele uyuşturucu ile mücadele semineri verildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen seminerde, müdürlük personeli Eyüp Esergün, katılımcılara, uyuşturucu madde bağımlılığına ilişkin bilgilendirme yaptı.

"Uyuşturucu madde türleri", "bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri", "mücadelede dikkat edilmesi gereken noktalar" ve "yasal yaptırımları" anlatan Esergün, öğrenci ve personelin sorularını da yanıtladı.