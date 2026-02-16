Kamu Sağlık-Sen Başkanı Karataş'tan Fırat Üniversitesi Çalışanlarının Banka Promosyon İhalesine İlişkin Açıklama

Haber: Serra Taylan

(ELAZIĞ) - Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, Fırat Üniversitesi banka promosyon ihalesinin 18 Şubat'ta yenileneceğini belirterek, "Promosyon anlaşmasında bankaların kendi aralarında anlaştığı, çok düşük rakamlarla teklif verecekleri ve bu noktada çalışanları bu anlaşmaya zorlayacakları duyumlarını almaktayız. Bu duyumları ciddiye almak istemiyoruz" dedi.

Karataş, yaptığı açıklamada, 2023'te Fırat Üniversitesi çalışanlarına yaklaşık 26 bin lira civarında "komik bir rakam" verildiğini ifade etti.

Bu rakamı kabul etmediklerini dile getirdiklerini belirten Karataş, 18 Şubat'ta Fırat Üniversitesi çalışanlarının banka promosyon anlaşmasının yenileneceğini bildirdi. Tekrar aynı mağduriyetlerinin yaşanmaması için şimdiden uyarı yapmak zorunda kaldıklarını söyleyen Karataş, şunları kaydetti:

"Promosyon anlaşmasında bankaların kendi aralarında anlaştığı, çok düşük rakamlarla teklif verecekleri ve bu noktada çalışanları bu anlaşmaya zorlayacakları duyumlarını almaktayız. Bu duyumları ciddiye almak istemiyoruz. Bu durumlar bizi hakikaten sıkıntıya sokmakta ve bunların inşallah gerçekleşmeyeceğini ümit ediyoruz. Özellikle sözleşme esnasında iki bankaya mecbur tutulmamız ve bu bankaların da en düşük teklifleri getirerek sağlık çalışanlarını mağdur etme gibi bir durum söz konusu olursa, bu noktada gerekli yasal mücadelemizi yapacağız."

Kamu Sağlık-Sen olarak biz, bankalardaki promosyon anlaşması noktasında taleplerimizi maddeler halinde kamuoyuna duyuracağız. Bunlar içerisinde en büyük isteğimiz, özellikle her yıl için bir maaş tutarında promosyon ücreti verilmesidir ve bunun bir ay içerisinde, yani promosyon bittikten sonraki bir ay içinde ödenmesini istiyoruz. Özellikle bu promosyonların nöbet, teşvik ve ek ödemeler de hesaba katılarak, bunlara göre bir fiyat belirlenmesini istiyoruz. Göreve yeni başlayan ve görevi sonucunda başka yerlere tayini çıkan insanların, promosyon ücretinin yasal faiziyle birlikte tekrar ödenmesi veya geri alınması gibi bir durumun söz konusu olmamasını istiyoruz.

Banka masraflarının ortadan kaldırılmasını, nakit almak isteyenlere nakit alma imkanı sunulmasını, nakit almak istemeyen çalışanlarımıza ise ikinci bir alternatif sunulmasını talep ediyoruz. Bu alternatifin de tamamen faizsiz kredi şeklinde olmasını, kredinin ise 7 aylık maaş tutarındaki bir meblağın yüzde 0 faizle çalışanlara verilmesini talep ediyoruz.

Bankalar, geçmişte bize yaşatmış oldukları tiyatronun aynısını tekrar yaşatmasınlar. Bizi bir alternatifsizlik ortamı içerisine sokarak çok cüzi ve komik rakamlarla çalışanları mağdur edecek bir durumla karşı karşıya bırakmasınlar. Sendikamız, çalışanların promosyon sürecinde beklentilerini yüksek tutan, adil ve masrafsız süreç ilkelerini esas alarak, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır."