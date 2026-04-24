Ünilig Taekwondo'da Fırat Üniversitesi'ne bronz madalya

Ünilig Üniversiteler Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda Fırat Üniversitesi sporcusu Muhammet Enes Tekkol, Türkiye üçüncüsü oldu.

18-21 Nisan 2026 tarihleri arasında Burdur'da düzenlenen Ünilig Üniversiteler Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda Fırat Üniversitesi sporcusu Muhammet Enes Tekkol önemli bir başarıya imza attı. 54 kilogram kategorisinde tatamiye çıkan Tekkol, zorlu rakiplerini geride bırakarak Türkiye üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı. Elde ettiği dereceyle hem üniversitesini hem de Elazığ'ı gururlandıran genç sporcu, performansıyla dikkat çekti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Sporcumuz Muhammet Enes Tekkol'u elde ettiği bu önemli başarıdan dolayı tebrik ediyor, antrenörü Engin Pamuk'a emekleri için teşekkür ediyoruz. Bu tür dereceler, ilimiz sporunun gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Sporcumuzun başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

