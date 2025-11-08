Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mezunları Buluştu

Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 5. Geleneksel Mezunlar Buluşması'nda 7'den 70'e tüm mezunları bir araya getirdi. İki gün boyunca sohbetler, deneyim paylaşımları ve öğrenci buluşmaları gerçekleşti. Etkinlikte hem 1976'dan hem 2020'den mezunlar tecrübelerini paylaştı, mezunlar arası bağlar güçlendi.

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 5. Geleneksel Mezunlar Buluşması'nı gerçekleştirdi. Etkinlikte, 7'den 70'e tüm mezunlar bir araya gelirken, iki gün boyunca hem fakültede hem de Atatürk Kültür Merkezi'nde buluşmalar, sohbetler ve deneyim paylaşımları gerçekleşti. Mezunlar ayrıca öğrencilerle de bir araya gelerek tecrübelerini aktardı.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakub Demir, "1981 yılında öğrenci olarak geldim, 1985 yılında mezun oldum. O günden bu yana hem Fırat Üniversitesi'ne hem Elazığ'a hizmet etmeye çalışıyorum. Bu yıl 5. mezunlar buluşmamızı gerçekleştiriyoruz ve artık geleneksel hale getirdik. Akreditasyon gereği mezunları buluşturmak da çok önemli. 2009'dan itibaren başladık ve her dört yılda bir bu buluşmayı düzenliyoruz. İnşallah bundan sonra da devam edecek" dedi.

1976 girişli mezunlardan Halil Alış, "Bizim dönemimizde Fırat Üniversitesi henüz kurulmamıştı. Elazığ Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi'nde makine, inşaat ve 1972'de açılan elektrik mühendisliği bölümleri vardı. 1976 girişliyim ve 1980 yılında mezun oldum. Aynı zamanda akademinin ilk yüksek lisans öğrencilerindendim. Bu toplantılara birincisinden bugüne katılıyorum. Ankara'da ve başka şehirlerde de oldu, son ikisi ise Elazığ'da. İki gün boyunca yaşadığımız tecrübeleri öğrencilerle paylaştık" şeklinde konuştu.

2020 mezunlarından Ayşe Nur Sümbül ise "2015 girişli, 2020 mezunuyum. Şu anda bir firmada teknik koordinatör olarak çalışıyorum. Bu etkinlik artık gelenekselleşti ve mezunlarımız bir araya gelip hem iş hem de tecrübe paylaşımı yapıyor. Ben birinci sınıftayken böyle bir toplantı vardı ve o zaman düşündüm, acaba ben de mezun olup katılabilir miyim diye. Bugün, o zaman kendime verdiğim sözü tutuyorum. Tekirdağ'dan geldim" diye konuştu. - ELAZIĞ