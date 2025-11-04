Vali Hatipoğlu: Türkiye, Teknolojik Alanda İstikrar Adası

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Türkiye özellikle teknolojik alanda savunma sanayi başta olmak üzere yaptığı çalışmalarla çok farklı noktalara doğru evrildi. Aynı zamanda bölgede ki demokratik ve sosyal yapısı dolayısıyla bir istikrar adası" dedi.

Vali Hatipoğlu, İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü'nce düzenlenen 'İletişim Günleri' etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere bilgi ve birikimlerini aktaran Vali Hatipoğlu, daha sonra teknolojinin geldiği nokta hakkında konuştu. Vali Hatipoğlu, "Özel televizyonun kuruluşu ve sayısının artışıyla başladı ama değişim teknolojiyle birlikte oldu. Masaüstü bilgisayarlar laptopa dönüştü. Laptoplar, zaman içerisinde akıllı telefonlara dönüştü. Ben laptop kapağını en son 15 gün falan önce açtım. Çünkü cep telefonunun artık her türlü işlemi yaptığımız bir döneme dönüştü. Bu aynı zamanda bizim okuma ve iletişimle ilgili pek çok alışkanlığı da değiştirdi. Daha önce yarım saat veya 1 saatimizi gazete ve köşe yazılarını okumaya ayıran bizler teknolojinin yayılmasıyla birlikte bir haberde kalmanın 5-10 saniyeye kadar düştüğünü veriler gösteriyor. Bu da bilgi sahibi olmadan, konuyla ilgili fikri bir temeli olmadan insanların hüküm vermesi gibi bir sonucu ortaya çıkartıyor. Bizden sonraki hiçbir nesil, çevirmeli telefonlardan bugün geldiğimiz teknolojiyi hayal dahi edemeyecekler. Nasıl bir dünyada yaşadık veya değişimin nasıl olduğunu bir başka nesil, zannediyorum yaşayamayacak" ifadelerini kullandı.

Bilginin bu kadar hızlı eskidiği ve aynı zamanda bu kadar hızlı üretildiği bir dönemin olmadığını aktaran Vali Hatipoğlu, "Yapay zekayı bundan 10 veya 20 yıl önce anlatsalardı, biz güler geçerdik. Ama şimdi yapay zekanın size verdiği bilgileri yeterli görüp devam ediyoruz. Fakat hayat böyle değil. Yapay zekayı oluşturan şeyler, artık bu noktada emek harcamadan, alın teri dökmeden bilgi ve birikime sahip olunamayacağını gençlerimize aktarmak istiyorum. Bu süreç bir yanıyla iyi görünüyor ama aynı zamanda ürkütücü tarafları olan bir durum. Yapay zeka ve bilgiyi keşiflerin bu kadar fazla olduğu bir başka dönem olmamıştı. Ülkemiz bu dünyadaki hızlı değişimden nasibini alıyor. Alması da lazım. Türkiye özellikle teknolojik alanda savunma sanayi başta olmak üzere yaptığı çalışmalarla çok farklı noktalara doğru evrildi. Aynı zamanda bölgedeki demokratik ve sosyal yapısı dolayısıyla bir istikrar adası. Dünyada tarih boyunca savaşların çıktığı ve krizlerin yaşandığı belli yerler var. Bunların en başında Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkaslar gelir. Dünya tarihi içerisindeki savaşların büyük bir kısmının odak noktaları ve halklar arasındaki savaşların büyük kısmının yaşandığı yerler bu coğrafyalar olmuştur. Bu coğrafyaların ortasında Türkiye bir barış ve huzur adası gibi kendisini yeniden gerçekleştirmeyi ve dünya üzerinde hür ve bağımsız olarak varlığını aynı zamanda diğer toplumlar içinde bir garanti olarak sürdürmeye çalışıyor" şeklinde konuştu.

Programa, Vali Hatipoğlu'nun yanı sıra Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Demirci, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman İlaslan, akademisyenler, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. - ELAZIĞ