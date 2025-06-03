Fırat Üniversitesi Keban MYO'da İş Kulübü Eğitimi Tamamlandı

Fırat Üniversitesi Keban MYO'da İş Kulübü Eğitimi Tamamlandı
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Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksek Okulu ile İŞKUR'un işbirliğiyle düzenlenen İş Kulübü Faaliyetleri Eğitimi'ni tamamlayan 40 öğrenci sertifika aldı. Eğitim töreninde okul müdür yardımcısı ve İŞKUR il müdürü başarılar diledi.

Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksek Okulu ve İŞKUR İl Müdürlüğü işbirliğiyle öğrencilere İş Kulübü Faaliyetleri Eğitimi verildi.

Keban Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonunda düzenlenen törende eğitimi tamamlayan 40 öğrenci sertifika aldı.

Okul Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Osman Aygün, eğitim için İŞKUR'a teşekkür etti.

İŞKUR İl Müdürü Abdullah Balcı da sertifika alan öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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