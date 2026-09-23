Keban Kaymakamı Onur, Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti

Keban Kaymakamı Onur, Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Keban Kaymakamı Onur, Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret ederek Müdür Doç. Dr. Akif Evren Parlak'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Onur, akademik ve idari personelle bir araya geldi; misafirperverlikleri nedeniyle okul yönetimine teşekkür etti.
Elazığ'da Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti.
Keban Meslek Yüksekokulu'nu ziyaretinde Müdür Doç. Dr. Akif Evren Parlak ile görüşerek çalışmalarla ilgili bilgi alan Kaymakam Onur, akademik ve idari personel ile de bir araya geldi.
Kaymakam Onur, çalışmaları ve misafirperverlikleri nedeniyle Keban Meslek Yüksekokulu yönetimine teşekkür etti.
Kaynak: AA