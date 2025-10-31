Elazığ'da "4. Din Öğretimi Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde " Türkiye Yüzyılı'nda Din Öğretimi Vizyonu" temasıyla düzenlenen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, çalıştayda yaptığı konuşmada, manevi kimliği güçlü Elazığ'da Türkiye Yüzyılı'nda din öğretimi vizyonu üzerine istişarelerde bulunmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Okulların artık sadece ders işlenen mekanlar olmaktan çıktığını, bireyin dijital çağda kimlik, değer ve anlam inşası yaptığı bir hayat alanına dönüştüğünü belirten Ökten, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda dijital sınıflarımızda yapay zeka destekli öğrenme, dijital platformlar ve sanal sınıflar değerlerimizi tamamlayıcı bir şekilde tasarlanmaktadır. İmam hatip liselerindeki derslerin misyonunu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne göre geliştiriyoruz. Modelimizin merkezinde insan vardır, erdemlerle değerlerimiz, değerlerimizle de eylemlerimiz şekillenmektedir. Milli ve manevi değerlerin yaşandığı huzurlu aile ve toplumu hep birlikte inşa etmek için çalışıyoruz. Adalet, sorumluluk, saygı değerleri çerçevesinde insana hizmet eden, insanı yarınlara taşıyan gelecek nesilleri yetiştirme çabası içerisindeyiz."

Ökten, yetkin ve erdemli bireyler yetiştirmek amacıyla eğitim programlarının, materyallerin ve etkinliklerin ruh ve beden bütünlüğü dikkate alınarak hazırlandığını vurguladı.

Öğretmenlerin bu süreçte önemli bir role sahip olduğuna dikkati çeken Ökten, şöyle devam etti:

"Sizlerin rehberliğinde köklerden geleceğe, maziden atiye devraldığımız bu kıymetli mirası hep birlikte taşıyacağız. Fıkıh, ahlak, kelam gibi dersleri psikoloji, sosyoloji ve medya okuryazarlığı gibi alanlarla ilişkilendiriyoruz. Öğrencilerin gönüllü faaliyetlere katılımını teşvik ederek din öğretimini sadece teorik değil toplumsal sorumlulukla bütünleşmiş bir hale getiriyoruz. Psikososyal açıdan güçlü, dijital dünyada bilinçli, değerleriyle barışık bireyler yetiştirmek din öğretiminin ve imam hatip liselerimizin temel misyonudur. Türkiye Yüzyılı'nda Maarif Modelimiz ile zihinlere ve kalplere dokunurken çocuklarımız için cazip, seçkin birer eğitim kurumu olmalıyız."

Çalıştaya emek verenlere teşekkür eden Ökten, programın din öğretimi alanında yenilikçi yaklaşımlara katkı sağlayacağına inandığını anlattı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da din eğitiminin Türk milli eğitim sisteminin temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Türk milletinin İslam'ı en sade ve samimi şekilde yorumlayan bir toplum olduğunu ifade eden Hatipoğlu, "Yüce dinimiz, aklı her şeyin önüne koymayı emrediyor. Aklın devreye girdiği yerde sorumluluk da doğuyor. Bu nedenle birilerine körü körüne bağlı olmadan, aklını kiraya vermeden dinin yaşanması gerektiğini bize Allah emrediyor. Eğitim sistemimizin de aklını ve vicdanını doğru kullanan, dine ve devletine bağlı bireyler yetiştirmesi büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından alanında uzman akademisyenler sunumlar gerçekleştirdi.

Çalıştaya, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, Elazığ Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.