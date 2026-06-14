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Elazığ'da A Milli Futbol Takımı'nın maçı dev ekrandan izlendi

Elazığ'da A Milli Futbol Takımı'nın maçı dev ekrandan izlendi
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nın maçı, Elazığ'da Fırat Üniversitesi tarafından 50. Yıl Parkı'nda kurulan dev ekrandan izlendi. İzleyicilere çay ve simit ikram edildi.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nın maçı, Elazığ'da dev ekrandan takip edildi.

Fırat Üniversitesi tarafından maç öncesinde 50. Yıl Parkı'nda dev ekran kuruldu.

Maçı izlemeye gelenlere alanda çay ve simit ikramında bulunuldu.

Kurulan dev ekrandan karşılaşmayı ilgiyle takip eden futbolseverler, zaman zaman heyecan yaşadı.

Kaynak: AA / İsmail Şen
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