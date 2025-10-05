Haberler

3 Yaşındaki Çocuğun Yuttuğu 19 Mıknatıs Başarıyla Çıkarıldı

3 Yaşındaki Çocuğun Yuttuğu 19 Mıknatıs Başarıyla Çıkarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da 3 yaşındaki bir çocuk, evde oynarken yuttuğu 19 mıknatıs nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan başarılı bir operasyonla mıknatıslar çıkarıldı.

ERZURUM'da 3 yaşındaki bir çocuğun yuttuğu 19 mıknatıs, Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

Erzurum'da 3 yaşındaki çocuk, evde oynadığı sırada 19 mıknatıs yuttu. Bir süre sonra rahatsızlanan çocuğun durumunu fark eden ailesi, hastaneye başvurdu. Yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk, ileri tetkik ve tedavisi için Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla, çocuğun yemek borusuna yapışan 19 mıknatıs endoskopik yöntemle çıkarıldı. Mıknatısların, mide girişinde ve yemek borusunda zedelenmelere yol açtığı belirtildi. Çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endonezya'da okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi

Okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybebenlerin sayısı 37 oldu
Fenerbahçe'de maça saatler kala korkutan haber

Maça saatler kala korkutan haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.