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Elazığ'da villanın bahçesindeki beton kuyuya düşen yaralı AFAD ekiplerince kurtarıldı

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Elazığ'da villanın bahçesindeki beton kuyuya düşen yaralı AFAD ekiplerince kurtarıldı
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Elazığ'ın Hilalkent Mahallesi'nde bir villanın bahçesindeki yüzme havuzunun beton su taşma kuyusuna düşen kişi yaralandı. Yaklaşık 4 metre derinliğindeki kuyudan AFAD ekiplerince halat ve sedye yardımıyla çıkarılan yaralı, Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Elazığ'da yaklaşık 4 metre derinliğindeki beton kuyuya düşerek yaralanan kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hilalkent Mahallesi'nde bir villanın bahçesinde yüzme havuzunun betondan yapılmış su taşma kuyusuna bir kişinin düştüğü yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İçerisinde su bulunmayan yaklaşık 4 metre derinliğindeki kuyuya düşerek yaralanan kişi, halat ve sedye yardımıyla kuyudan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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