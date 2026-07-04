Haberler

Ses dalgalarını yüksek teknolojiye dönüştüren yerli cihaz Elazığ'da üretildi

Ses dalgalarını yüksek teknolojiye dönüştüren yerli cihaz Elazığ'da üretildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fırat Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, insan kulağının duyamadığı ses dalgalarını mekanik enerjiye dönüştüren 'Ultrasonic Sonicator' cihazını 3,5 yıllık Ar-Ge ile yerli imkanlarla üreterek ticari ürüne dönüştürdü. Cihaz nanoteknoloji, tıp, gıda ve ilaç sanayisinde kullanılıyor.

Fırat Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, insan kulağının duyamayacağı frekanstaki ses dalgalarını mekanik enerjiye dönüştüren yüksek teknoloji cihazını yerli imkanlarla geliştirdi.

Fırat Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, Fırat Teknokent bünyesinde yürüttüğü 3 buçuk yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından, ses dalgası teknolojisiyle çalışan "Ultrasonic Sonicator" cihazını yerli imkanlarla üreterek ticari ürüne dönüştürdü. İnsan kulağının işitemediği yüksek frekanslı ses dalgalarını endüstriyel ve bilimsel işleme gücüne çeviren cihaz, nanoteknoloji, tıp, gıda ve ilaç sanayisinde kullanılmak üzere iç ve dış pazara sunuldu.

Ses dalgalarının teknolojik bir güç olarak kullanımı ve cihazın geliştirme süreci hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yakuphanoğlu, " Bu cihaz ses dalgasıyla çalışır. Yani insan kulağının duymadığı, 20 kHz'in üzerindeki ses dalgalarını biz mekanik bir enerjiye dönüştürürüz ve bunu bir çözeltiye veya farklı uygulamalarda kullanarak malzemeyi parçalamada kullanırız. Cihazın yaklaşık 2 yıl Ar-Ge süresi oldu. Daha sonra piyasadaki cihazlarla yarışabilme adına özelliklerini daha da geliştirdik ve bu süremiz de 1 yıl oldu. Toplam 3 buçuk yıl süre boyunca Ar-Ge'sini yaptıktan sonra bunu ticari ürüne dönüştürdük" dedi.

Ses teknolojisinin yerli üretimdeki stratejik önemine değinen Yakuphanoğlu, "Geliştirmiş olduğumuz cihazımız özellikle farklı alanlarda kullanılmakta. Bu alanların başında malzeme bilimi ve nanoteknoloji geliyor. Her ülkenin kendi malzemesini üretmesi gerekir. Dolayısıyla yerli ve milli malzeme üretmek istediğinizde, böyle bir sistemle malzemenizi teknolojik bir malzeme yapabilirsiniz. Tıpta DNA'nın ve farklı proteinlerin parçalanmasında, gıda teknolojisinde ve ilaç sanayisinde çözülmeyen etken maddelerin disperse edilerek daha küçük parçalara bölünmesinde bu ses teknolojisinden yararlanıyoruz. Kendi yerli imkanlarımızla ürettiğimiz bu cihaz şu anda Türkiye'deki ve yurt dışındaki üniversitelerde, bilim insanlarının hizmetinde kullanılmaktadır" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı

Erdoğan imzaladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar

Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı

Erdoğan görüşmesi öncesi Trump'tan dikkat çeken ziyaret
Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti

Bir görüntü daha! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çekmeköy'deki alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Kafede oturan kadın yaralandı

Kafede oturan kadını kurşun yağmuruna tuttular
Arjantin'den fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım

Dev fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gol ve kazanan takım!
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi

Acı hüsran! Rakip kaleye 1 isabetli şut bile çekemeden elendiler
Mahalleliden hırsızlara sıra dışı tuzak: Yakalayıp koli bandıyla 'Teletabilere' benzettiler

Canlarından bezen mahalleliden sıra dışı tuzak! Bu hale getirdiler
'Akademisyenle fotoğraf çektirmeyen Boğaziçili öğrenciye ceza' iddiası

Mezuniyet törenine damga vuran Boğaziçili öğrenciye ağır ceza
'İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban AK Parti'ye geçiyor' iddiası

Ankara koridorlarını sallayacak kulis! Sürpriz isim AK Parti yolunda
Dünya, Mısır'ın sevincini konuşuyor

Dünya bu tarihi anları konuşuyor!