Fırat Üniversitesi'nde 50. Yıl Etkinliği: Yöresel Lezzetler Öğrencilere İkram Edildi

Elazığ'da Fırat Üniversitesi öğrencilerine 50. yıl etkinlikleri kapsamında yöresel orcik, badem şekeri ve ağın leblebisi ikram edildi.

Kent merkezinde faaliyet gösteren Elazığ'da Çevirme Radar ve yedi23haber sosyal medya sayfalarının yöneticileri, Fırat Üniversitesi'nin 50. yıl etkinlikleri kapsamında kente özgü yöresel ürünleri öğrencilere ikram etti. Fırat Üniversitesi Üniversite Evi önünde düzenlenen etkinlikte, Elazığ'ın geleneksel lezzetleri arasında yer alan orcik, badem şekeri ve ağın leblebisi, öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldı. Etkinliğe, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kaygusuz ve Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Elazığ Valiliği Özel Kalem Müdürü Oğuzhan Ercan, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ile Elazığ'da Çevirme Radar ve yedi23haber sayfalarının imtiyaz sahibi Burak Yılmaz katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaygusuz, "Yerel basın, bizler için son derece önemli bir yere sahip. Çünkü sizler, üniversitemizin dışarıya açılan penceresi, tanınırlığımızı ve görünürlüğümüzü sağlayan en güçlü kaynağımızsınız. Bu nedenle sizlere büyük bir önem ve değer veriyoruz. Bu tür etkinlikler, hem üniversitemizin hem de şehrimizin tanıtımı açısından son derece kıymetli. Bu vesileyle, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Burak Bey olmak üzere, tüm ekip arkadaşlarına huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Anlamlı bir etkinliğe imza atmanın sevinci içerisinde olduklarını dile getiren platformların sahibi Burak Yılmaz, "Şehrimizin göz bebeği Fırat Üniversitesi'ndeyiz. Bizler, bu şehrin emanetçileri olarak geleceğimizin teminatı genç kardeşlerimize Elazığ'ımızın yöresel ürünlerinden birer hediye takdim etmek istedik. Hem bu güzel tatları tanıtmak hem de şehrimizin kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Fırat Üniversitesi Üniversite Evi önünde, yaklaşık 2 bin adet yöresel ürünü öğrencilerimize ulaştıracağız. Gönlümüzden geçen şu ki, bizler sosyal medya platformları olarak böyle bir adım attık, dileriz ki bu memleketin yöneticileri ve vekilleri de gençlerimize destek olma konusunda benzer adımlar atar. Daha fazlası için ise, Elazığ Kültür ve Turizm Müdürlüğü başta olmak üzere, memleketimizin önde gelen iş insanlarının ve tüm kurumların böylesine güzel etkinliklere öncülük etmesini ve sahip çıkmasını bekliyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki, bu şehir değerleriyle, insanıyla ve kültürüyle geleceğe taşınmayı fazlasıyla hak ediyor" dedi.

Etkinlik sonunda, katılımcılara da yöresel ürünlerden ikram edildi. - ELAZIĞ