Elazığ'da tıp öğrencilerine kadına şiddetle mücadele eğitimi

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine kadına yönelik şiddet hakkında bilgilendirme ve farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde şiddetin türleri, nedenleri ve sağlık çalışanlarının rolü ele alındı.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında farkındalık çalışmaları sürdürülüyor. Bu çerçevede, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme ve farkındalık eğitimi gerçekleştirildi. Düzenlenen eğitim programında, kadına yönelik şiddetin türleri, nedenleri ve toplumsal etkileri ele alınırken, şiddetle mücadelede sağlık çalışanlarının rolü de vurgulandı. Uzmanlar tarafından verilen eğitimde, şiddet mağdurlarına yaklaşım, doğru yönlendirme mekanizmaları ve mevcut destek hizmetleri hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
