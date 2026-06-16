FÜ'de üretilen endemik bitkiler doğaya kazandırılıyor

Fırat Üniversitesi (FÜ) tarafından üretilen endemik bitkiler doğaya kazandırılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edildi.

Fırat Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, doku kültürü yöntemiyle çoğaltılan nesli tükenme tehlikesi altında bulunan endemik bitki türleri, doğal yaşam alanlarına yeniden kazandırılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edildi. Fırat Üniversitesi Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı bahçesinde gerçekleştirilen teslim törenine; Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Selçuk Öcal, akademik ve idari personel katıldı. Program kapsamında, endemik türlerden Maden Çayı, Dicle Koruğu ve Düğmeli Çöven bitkilerine ait toplam 2 bin fidenin gönderildiği bildirildi.

Teslim töreninde taraflar arasında hazırlanan protokolü, Fırat Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş imzalarken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü adına ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Selçuk Öcal imzaladı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı