Haberler

FÜ'de üretilen endemik bitkiler doğaya kazandırılıyor

FÜ'de üretilen endemik bitkiler doğaya kazandırılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fırat Üniversitesi, doku kültürüyle çoğalttığı nesli tehlike altındaki endemik bitki türlerini doğaya kazandırılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim etti. Törende 2 bin fide gönderildi.

Fırat Üniversitesi (FÜ) tarafından üretilen endemik bitkiler doğaya kazandırılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edildi.

Fırat Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, doku kültürü yöntemiyle çoğaltılan nesli tükenme tehlikesi altında bulunan endemik bitki türleri, doğal yaşam alanlarına yeniden kazandırılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edildi. Fırat Üniversitesi Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı bahçesinde gerçekleştirilen teslim törenine; Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Selçuk Öcal, akademik ve idari personel katıldı. Program kapsamında, endemik türlerden Maden Çayı, Dicle Koruğu ve Düğmeli Çöven bitkilerine ait toplam 2 bin fidenin gönderildiği bildirildi.

Teslim töreninde taraflar arasında hazırlanan protokolü, Fırat Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş imzalarken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü adına ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Selçuk Öcal imzaladı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB yöneticisi evinin önünden kaçırıldı
Tanju Özcan hakkında 'cinsel saldırı' suçundan da tutuklama kararı verildi

Yasak aşk skandalı Tanju Özcan'a pahalıya patladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nagihan'a ne içirdiler? Survivor'da kafa karıştıran görüntü

Sosyal medya yıkılıyor! Acun Ilıcalı bu görüntüye ne diyecek?

Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz

Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o ismin atandığı ilimiz
Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu
Vincenzo Italiano biletini kesti! Beşiktaş'ta ayrılık

Vincenzo Italiano biletini kesti! Beşiktaş'ta ayrılık
Lavrov'un AB çıkışı Bakan Fidan'ı güldürdü

Lavrov'un sözleri Bakan Fidan'ı güldürdü
İsmail Kartal'ın açıklandığını gören Alex hemen telefona sarıldı

İsmail Kartal'ın açıklandığını görünce telefona sarıldı
İsmail Kartal'ın göreve gelmesi en çok onun işine yaradı! Artık takımdan ayrılması neredeyse imkansız

Göreve gelmesi en çok ona yaradı! Takımdan ayrılması artık imkansız