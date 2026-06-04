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Elazığ'da öğrencilere çadır kurma ve yangın eğitimi

Elazığ'da öğrencilere çadır kurma ve yangın eğitimi
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Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Fırat Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü öğrencilerine çadır kurma ve yangın eğitimi düzenledi. Teorik ve uygulamalı eğitimle afet farkındalığı artırıldı.

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından öğrencilere çadır kurma ve yangın eğitimi düzenlendi.

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Fırat Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü öğrencilerine yönelik olarak çadır kurma ve yangın eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim çerçevesinde öğrencilere afet ve acil durumlarda kullanılan çadırların kurulumu uygulamalı olarak gösterildi, yangın güvenliği, yangına ilk müdahale yöntemleri ve yangın söndürme ekipmanlarının etkin kullanımı hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimle, öğrencilerin afet ve acil durumlara hazırlık konusundaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması hedeflendi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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