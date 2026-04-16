Başkan Alan, "Üniversite ve iş dünyası arasında yapılacak her türlü iş birliğinde üzerimize düşeni yapmaya hazırız"

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Fırat Üniversitesi akademisyenleriyle yaptığı görüşmede, üniversite-sanayi iş birliğinin önemine vurgu yaparak, öğrencilerin iş dünyasına entegrasyonunu destekleyecek projelerde yer alacaklarını belirtti.

Üniversite ve iş dünyası arasında yapılacak her türlü iş birliğinde üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getiren Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO ) Başkanı İdris Alan, "Öğrencilerimize katkı sunacak her projede akademisyenlerimizin yanında olacağız" dedi.

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Fırat Üniversitesi akademisyenlerini makamında ağırladı. Gerçekleşen ziyarette, üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik önemli değerlendirmelerde bulunuldu. Gerçekleşen görüşmede, Elazığ TSO ile Fırat Üniversitesi arasında hayata geçirilebilecek ortak projeler, öğrencilerin iş dünyasına entegrasyonu ve akademik iş birlikleri ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan İdris Alan, üniversite ile kurulacak güçlü iş birliğinin hem şehir ekonomisi hem de öğrenciler açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Çok kıymetli Dekanımız Prof. Dr. Kürşat Çelik ve değerli akademisyenlerimizin odamıza gerçekleştirdiği bu anlamlı ziyaret bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Üniversite ve iş dünyası arasında yapılacak her türlü iş birliğinde üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Öğrencilerimize katkı sunacak her projede akademisyenlerimizin yanında olacağız" şeklinde konuştu.

Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Çelik ise üniversite-sanayi iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "İş dünyasına yön veren kurumları ziyaret ederek bir araya gelmek, öğrencilerimizi daha donanımlı yetiştirerek akademik çalışmalarımıza yön vermek açısından büyük önem taşıyor. Elazığ TSO ile kurulacak güçlü iş birlikleri, hem üniversitemiz hem de şehrimiz için önemli kazanımlar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım

Okulu kana bulayan saldırganın babasından dehşete düşüren sözler

Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı

İsim verip 54 okulu hedef gösterenler için gereken yapıldı

Sınıfta neler yaşandı? Saldırıda tek çocuğunu kaybeden babadan kahreden sözler

Saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba: Zanlı ilk önce...
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı! 11 Nisan'da kaydetmiş
İsrail ordusu, Filistinli esire tecavüz eden askerlerin orduya dönüşünü onayladı

Dünyayı ayağa kaldıracak karar
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı

WhatsApp profilinde korkunç detay
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı

Saldırgan 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı! 11 Nisan'da kaydetmiş
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı

Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına dayanamadı
Okuldaki saldırı dehşetinde hayatını kaybeden Yusuf Tarık Gül son yolculuğuna uğurlandı

Okul saldırısında hayatını kaybeden Yusuf son yolculuğuna uğurlandı