Elazığ'da üniversite öğrencileri alabalık sağım programına katıldı

Fırat Üniversitesinde (FÜ) eğitim gören öğrenciler, Keban ilçesinde düzenlenen alabalık sağım programına katıldı.

FÜ Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ile akademisyenler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Keban Su Ürünleri Üretim İşletmesini ziyaret etti.

Burada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Cevat Yılmaz'dan bilgi alan öğrenciler ile akademisyenler, daha sonra alabalık sağım programına katıldı.

Programa, Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Belediye Başkanı Yücel Doğan ve FÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Köprücü de katıldı.