Fırat Üniversitesi'nden Filistin İçin Yardım Kampanyası

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Filistin yararına yardım kampanyası düzenlendi. Fırat Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilen programa, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Özdemir, akademik ve idari personel ile öğrenciler de katıldı.

Yardım kampanyasında öğrenciler tarafından hazırlanan ürünler Filistin'deki mazlumlara destek amacıyla satışa sunuldu. - ELAZIĞ