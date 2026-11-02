Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fırat Üniversitesi Senatosu, Elazığ OSB'de üniversite-sanayi iş birliğini görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fırat Üniversitesi Senatosu, Elazığ OSB'de üniversite-sanayi iş birliğini görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fırat Üniversitesi Senatosu, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek amacıyla Elazığ OSB'de toplandı. Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş başkanlığındaki toplantıda akademik ve idari faaliyetler, hedefler ve gelecek döneme yönelik planlamalar ele alındı.

Fırat Üniversitesi Senatosu, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek amacıyla Elazığ OSB'de toplandı.

Fırat Üniversitesi Senato Toplantısı, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek ve Elazığ'ın üretim potansiyelini akademik bilgi ve bilimsel çalışmalarla buluşturmak amacıyla Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, üniversitenin akademik, bilimsel ve idari faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Üniversitenin mevcut çalışmaları, hedefleri ve gelecek döneme yönelik planlamaları ele alındı. Senato toplantısının Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilmesi, üniversite ile sanayi arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Toplantıyla, üniversitenin akademik birikiminin sanayinin ihtiyaçlarıyla buluşturulması, bilimsel çalışmaların üretime ve ekonomik değere dönüştürülmesi konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede; "Üniversitelerin en önemli sorumluluklarından biri, sahip oldukları akademik bilgi ve bilimsel birikimi toplumun ve üretim sektörünün hizmetine sunmaktır. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirdiğimiz senato toplantımızı, üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi açısından son derece kıymetli buluyoruz. Sanayimizin ihtiyaçlarını yerinde görmek, üniversitemizin bilgi ve araştırma kapasitesini daha fazla üretimle buluşturmak ve şehrimizin ekonomik gelişimine katkı sunacak ortak projeleri artırmak istiyoruz. Fırat Üniversitesi olarak Elazığ'ın üretim, istihdam ve sanayi potansiyeline katkı sağlayacak her türlü iş birliğine önem veriyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trabzonspor, Thomas Reis'le ilk 5 maçını kazanıp iç sahada 26 yıl sonra bir ilki başardı

Bu adamı kim durduracak? 26 yıl sonra bir ilki başardı

Torreira'nın yeni oyuncağı servet değerinde! Fiyatı dudak uçuklattı

"Para var huzur var" dedirten bir görüntü daha

Dünyaca ünlü yönetmen Michael Mann silahla kendini yaraladı

Dünyaca ünlü yönetmen kazara kendini vurdu!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli’nin '100 il, 1000 ilçe' açıklamasında adı geçmişti! İlçe halkında büyük heyecan

Bahçeli'nin saydığı 19 ilçe arasında! Başkan sessizliğini bozdu
Dursun Özbek'i görünce hemen harekete geçti! Taraftar mest oldu

Görüntüyü izleyen taraftarlar aynı yorumu yapıyor
Real Madrid'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor! Arda yine kasayı doldurdu

Real Madrid'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor!
ABD'de akılalmaz olay! Kendi cinsel organını kesip ateşe verdi

Anne evinde dehşet anları! Cinsel organını kesip ateşe verdi
İstanbul'a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı

İstanbul'a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı
Uyuşturucuyu sakladığı yer inanılmaz! Polis makasla ayırdı

Uyuşturucuyu sakladığı yer inanılmaz! O makas boşuna değil
EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar

EYT'yi kıl payı kaçıranları umutlandıran haber! Detaylar belli oldu