'Annem kanseri ikinci kez yendi' diyen öğrenci salonda dakikalarca alkışlandı

Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Vetakort'un müzik ve halk oyunları gösterisi büyük ilgi gördü. Programın sunucusu Gazi Mustafa Atak adlı öğrencinin annesinin kanseri ikinci kez yendiğini anlattığı konuşması ise salonda dakikalarca alkışlandı.

Vetakort Veteriner Fakültesi Müzik, Sanat ve Halk Oyunları Topluluğu öğrencilerinin Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği etkinlik, hem eğlenceli hem de duygu yüklü anlara sahne oldu. Etkinlikte bir arkadaşı ile birlikte sunuculuğu üstlenen Veteriner Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Gazi Mustafa Atak, konuşmasının başında annesinin kanseri ikinci kez yendiğini duyurarak bu sevincini salondakilerle paylaştı. Atak'ın sözleri, salonu dolduran izleyiciler tarafından dakikalarca alkışlandı.

"Bir farkındalık oluşturmak istedim"

Gazi Mustafa Atak, hem annesinin mücadelesine verilen desteğe hem de gösteriye yoğun ilgiye teşekkür ederek, "Biz, Vetakort Halk Oyunları ve Müzik Topluluğu olarak 2022 yılında öğrenciler tarafından kurulan bir kulübüz. Bugün de burada ve daha öncesinde de farklı mekanlarda yaptığımız etkinliklerle seyircileri gerçekten çok eğlendiriyoruz. Bugün salonda müthiş derecede bir kalabalık ve müthiş derecede bir enerji var. Seyircilerimizin birçoğu yer bulamadığı için maalesef burada kalamadı. Birçoğu merdivende, birçoğu yan yana sıkış sıkış oturdu. Çok yoğun ilgi var. Bugün ayrıca kanserli hastalar için, annem için özellikle bir yere değinmek istedim. Bir farkındalık oluşturmak istedim. Sahnenin, seyircinin hoşuna gitti. Umarım bir farkındalık oluşturmuş olabilirim. Onun haricinde oyunlarımız hala devam ediyor. Müthiş derecede eğleniyoruz. Bütün emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Vetakort tarafından gerçekleştirilen gösteriler yoğun ilgi gördü. Salon tamamen dolarken, birçok izleyici yer bulamadığı için merdivenlerde ve ayakta gösteriyi takip etti. Öğrencilerin sahnelediği halk oyunları, müzik performansları ve koreografiler büyük beğeni topladı. - ELAZIĞ