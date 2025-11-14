Yaralı Yavru Boz Ayı Elazığ'da Tedavi Altına Alındı

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde köylüler tarafından yaralı halde bulunan yavru boz ayı, ekipler tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Elazığ Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Pülümür ilçesine bağlı Turnadere Köyü'nde yaralı olduğu için acı çeken ayıyı gören köylüler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Müdürlüğü ile Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı'na (HAYDİ) bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, iğneyle uyuttukları ayıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ayı daha sonra ekipler tarafından alınarak tedavisinin yapılması amacıyla Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürüldü. Yaralı yavru ayının çektiği acıdan inlemesi yürekleri sızlattı.

Her iki arka ayağında düşme ya da araç çarpmasından kaynaklı yaralanma olan ayının iyileşmesinin ardından yeniden doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

Yaralı ayıya denk gelen köy sakinlerinden Mehmet Ali Kılıçaslan, "Sabah saatlerinde köyün köprüsünün oradan ayı sesinin geldiğini duyduk. Gittiğimizde iki taşın arasına sıkışmıştı. Bize saldırabilir diye müdahale edemedik. Doğa korumaya haber verdik. Onlar geldi. Bunların köylüye zararı da olsa doğanın en güzel hayvanları. Zarar görmemeleri lazım" dedi.