Haberler

Yaralı Yavru Boz Ayı Elazığ'da Tedavi Altına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde köylüler tarafından yaralı bulunan yavru boz ayı, ekipler tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Elazığ Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde tedaviye alındı.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde köylüler tarafından yaralı halde bulunan yavru boz ayı, ekipler tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Elazığ Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Pülümür ilçesine bağlı Turnadere Köyü'nde yaralı olduğu için acı çeken ayıyı gören köylüler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Müdürlüğü ile Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı'na (HAYDİ) bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, iğneyle uyuttukları ayıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ayı daha sonra ekipler tarafından alınarak tedavisinin yapılması amacıyla Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürüldü. Yaralı yavru ayının çektiği acıdan inlemesi yürekleri sızlattı.

Her iki arka ayağında düşme ya da araç çarpmasından kaynaklı yaralanma olan ayının iyileşmesinin ardından yeniden doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

Yaralı ayıya denk gelen köy sakinlerinden Mehmet Ali Kılıçaslan, "Sabah saatlerinde köyün köprüsünün oradan ayı sesinin geldiğini duyduk. Gittiğimizde iki taşın arasına sıkışmıştı. Bize saldırabilir diye müdahale edemedik. Doğa korumaya haber verdik. Onlar geldi. Bunların köylüye zararı da olsa doğanın en güzel hayvanları. Zarar görmemeleri lazım" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Türkiye şehitlerini uğurladı

Her şehirde ayrı bir yas, her evde derin bir acı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!

Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı

Kumpir ve midyeden zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Dünyaca ünlü diziden Trump'ı küplere bindirecek sahne

Dünyaca ünlü diziden Trump'ı küplere bindirecek sahne
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.