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Elazığ'da zaman durdu: A Milli maç için dev ekran kuruldu

Elazığ'da zaman durdu: A Milli maç için dev ekran kuruldu
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Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Türkiye ile Avustralya karşılaşırken, Elazığ'da Fırat Üniversitesi kampüsünde kurulan dev ekran başında yüzlerce taraftar milli takımı destekledi.

Dünya Kupası ilk maçında Türkiye ile Avustralya karşılaşırken, Elazığ'da yüzlerce taraftar, kurulan dev ekran karşısına geçerek maçı takip etti.

Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Türkiye, Amerika Birleşik Devletlerinde BC Place Vancouver Stadyum'unda Avustralya ile karşılaşıyor. Milli Takımın ilk maçını izlemek isteyen vatandaşlar ve öğrenciler için Fırat Üniversitesi, kampüs içerisinde bulunan 50. Yıl Parkına dev ekran kurdu. Sabahın ilk saatlerinde Türkiye'yi desteklemek isteyen vatandaşlar ve öğrenciler alana gelerek bayrak eşliğinde marşlar söyleyerek Türkiye'ye destek verdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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