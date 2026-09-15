Fırat Üniversitesi Hastanesinde robotik cerrahi sistemi hizmete girdi

Fırat Üniversitesi Hastanesinde ileri cerrahi uygulamalarda kullanılmak üzere robotik cerrahi sistemi hizmete sunuldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, hastaneye kazandırılan robotik cerrahi sistemini yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

Ziyarette Göktaş'a robotik cerrahi sisteminin teknik özellikleri, kullanım alanları ve hastalara sağlayacağı imkanlar hakkında bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Göktaş, Fırat Üniversitesi Hastanesinin yalnızca Elazığ'a değil çevre iller başta olmak üzere geniş bir coğrafyaya ileri düzey sağlık hizmeti sunduğunu belirtti.

Robotik cerrahi sisteminin bölge açısından önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Göktaş, sistemin özellikle kanser cerrahisi ve ileri cerrahi uygulamalarda önemli bir teknolojik altyapı oluşturduğunu kaydetti.

Göktaş, robotik cerrahi sisteminin Kayseri'nin doğusundaki üniversite hastaneleri arasında yalnızca Fırat Üniversitesi Hastanesinde bulunmasının yatırımın bölgesel önemini artırdığını vurguladı.

Robotik cerrahi sisteminin yalnızca bir tıbbi cihaz yatırımı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Göktaş, sistemin hekimlerin ileri cerrahi alanındaki bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine, genç hekimlerin eğitimine ve bilimsel araştırma kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Göktaş, oldukça maliyetli ve tedavi süreçlerinde kritik öneme sahip yatırımın Fırat Üniversitesine, Elazığ'a ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Robotik cerrahi sistemiyle, uygun vakalarda özellikle prostat ve böbrek kanserleri başta olmak üzere çeşitli ileri cerrahi işlemlerin yüksek teknoloji imkanlarıyla gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Yatırım sayesinde hastaların ileri tedaviler için büyük şehirlere veya farklı bölgelere gitme ihtiyacının azaltılması ve nitelikli sağlık hizmetlerine kendi bölgelerinde ulaşabilmeleri amaçlanıyor.

Göktaş'a ziyaretinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, Genel Sekreter Prof. Dr. Sinan Akpınar, Başhekim Prof. Dr. Gökhan Artaş ile Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Fatih Osmanlıoğlu, Prof. Dr. İbrahim Murat Özgüler ve Doç. Dr. Mesut Yur eşlik etti.

Kaynak: AA