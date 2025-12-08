Haberler

RoofStacks ve Fırat Üniversitesi'nden yeni nesil yazılımcı yetiştirme ve istihdam programı

Güncelleme:
Teknoloji şirketi RoofStacks, eğitim ve istihdam odaklı Har Institute programı kapsamında Fırat Üniversitesi ile işbirliği yaparak mobil yazılım geliştirme alanında genç yazılımcılara yönelik bir eğitim programı başlattı. Program, katılımcılara sektörel deneyim ve modern teknoloji ile proje geliştirme fırsatları sunuyor.

Teknoloji şirketi RoofStacks, eğitim ve istihdam odaklı Har Institute programı kapsamında Fırat Üniversitesi ile işbirliği gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işbirliğiyle hayata geçirilen "Mobile Development Eğitim Programı", üniversite son sınıf öğrencileri ve yeni mezunlara mobil yazılım geliştirme alanında ileri seviye teknik yetkinlikler, sektör deneyimi ve kariyer fırsatı sunmayı hedefliyor.

RoofStacks'in kıdemli yazılım geliştiricilerinin eğitmen olarak görev alacağı program, akademik bilgi birikimini teknoloji sektörünün dinamikleri ve uygulamalı proje deneyimiyle birleştiren eğitim modeli sunuyor.

Program, katılımcıların, Android, iOS ve React Native gibi güncel teknolojilerle gerçek iş senaryolarına dayalı projeler geliştirerek sektöre hazır hale gelmesini sağlayacak.

Şirket, söz konusu programla üniversite ve özel sektör işbirliklerini güçlendirerek teknoloji alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirme modeliyle sektöre yeni boyut kazandırmayı amaçlıyor.

Teorik anlatımlar, uygulama pratikleri, kodlama egzersizleri, quizler, soru-cevap ve mentörlük seanslarıyla desteklenen ve 24 Kasım'da kapsamlı model üzerine kurularak başlayan eğitim, 7 Ocak'ta sona erecek.

Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, Har Institute onaylı katılım belgesi almaya hak kazanacak.

Türkiye'nin dört bir yanındaki genç yazılımcı adaylarına nitelikli eğitim, mentör desteği ve sektörel bağlantı fırsatları sunacak programın sonunda öne çıkan katılımcılar, RoofStacks ve bağlı teknoloji şirketlerinde staj ve tam zamanlı iş imkanlarına erişebilecek. Böylece eğitim, genç yazılımcıların kariyer yolculuğunda önemli başlangıç niteliği taşıyacak.

RoofStacks ve Har Institute, söz konusu programla Türkiye'nin teknoloji alanındaki yetenek ekosistemini güçlendirmeyi ve gençlerin küresel rekabette söz sahibi olacağı geleceği birlikte inşa etmeyi planlıyor.

"Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlamak için genç yazılımcılara yatırım yapıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen RoofStacks Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Burak Soylu, Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlamak için genç yazılımcılara yatırım yaptıklarını belirtti.

Soylu, Fırat Üniversitesi ile hayata geçirdikleri programın, geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirme vizyonlarının bir adımı olduğunu vurgulayarak, "Genç yeteneklerin teknoloji üretiminde aktif rol almasını destekleyerek hem sektörümüze hem de ülkemize daha fazla değer yaratma hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, üniversite-sektör işbirliklerinin çağın gerektirdiği dijital yetkinlikleri kazandırmada kritik rol oynadığını aktararak, şunları kaydetti:

"İşbirliği sayesinde öğrencilerimizin iş dünyasıyla temas halinde olması sağlanacak ve genç yazılımcılar için önemli bir kariyer fırsatı doğacaktır. RoofStacks ve Har Institute ile hayata geçirdiğimiz eğitim modeli, öğrencilerimizin küresel teknoloji ekosistemine hazır bireyler olarak yetişmesine büyük katkı sağlayacaktır."

Har Institute Kurucu Ortağı ve CEO'su Duygu Sökmen Akyazıcı da "Amacımız, üniversitelerdeki güçlü akademik temeli özel sektörün dinamikleriyle birleştirerek gençleri küresel teknoloji rekabetine hazırlamak. Söz konusu işbirliği, Türkiye'nin geleceğine yapılan stratejik bir yatırımdır." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi


