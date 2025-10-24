Haberler

Elazığ'da OSBÜK Doğu Anadolu Bölge Toplantısı Yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ve Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş katıldı. Toplantıda, organize sanayi bölgeleri ile üniversiteler arasındaki işbirlikleri ve sanayinin gelişimi konuşuldu.

ELAZIĞ'da, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Doğu Anadolu bölge toplantısı düzenlendi.

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ev sahipliğinde, OSBÜK Doğu Anadolu bölge toplantısı düzenlendi. Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, OSBÜK Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyeleri ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile OSB Başkanları katıldı. Toplantıda, Türkiye'nin Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan Meslek Yüksek Okullarının, sanayi ile daha güçlü üretim odaklı işbirlikleri ve gelecek stratejileri konuşuldu. Elazığ OSB Başkanı Suat Öztürk, Organize Sanayi Bölgeleri ile üniversite işbirliklerinin önemine değinerek, "Organize sanayilerde meslek yüksekokulları üniversite sanayi işbirliği çok önemli. Bugün sanayinin gelişmesinde bütün hep dün zaten biz bildiği gibi gelişmesi için ara eleman dediğimiz mesleki alanlarda meslek sahibi olan insanların önceliği var Bu hem ücret politikasında ciddi bir fark yaratıyor hem de işlerin yürümesi konusunda. Elazığ İş Bulma Kurumu'na 20 bin tane işsiz müracaatı var. Organize sanayideki firmalarımız eleman talep ettiği zaman o insana OSB'ye gideceksin dediğin zaman gelmiyor. Önemli olan üniversite-sanayi işbirliğinin daha odak noktasını yakalayabilmek" dedi.

'TÜRKİYE'NİN ÜRETEREK VAR OLMASI GEREKİR'

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, üreterek ve üretileni paylaşarak var olmak gerektiğini ifade ederek, "Eğer biz tüketerek değil üreterek var olmayı başarabilirsek her ürettiğimizde izzetimizi şerefimize bir dayanak inşa etmiş oluruz Bu anlamda içinde yaşadığımız dünyanın ana vaazı popüler kültürün de ana vardı. Aslında tüketerek var olmaktır ama bu tuzaktır. Şerefli olan üreterek var olmaktır. Üretmenin de üstüne, paylaşarak var olmaktır. Bu anlamda böyle bir toplum inşa edebilmenin çabası içerisindeyiz" diye konuştu.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon liralık gelir

Fenerbahçe'ye kazandırdığı meblağ ortaya çıktı
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerine sigara bırakma birimi oluşturuluyor

Bakan Memişoğlu duyurdu! Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
Yasmin Erbil hasta yatağında sıkılınca imajını değiştirdi

Hasta yatağında aldığı karar şaşkınlık yarattı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon liralık gelir

Fenerbahçe'ye kazandırdığı meblağ ortaya çıktı
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
Kiralık konut sistemi devreye giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı

Kiralık konut sistemi de devreye giriyor: 4 grup faydalanabilecek
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.