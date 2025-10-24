Elazığ'da OSBÜK Doğu Anadolu Bölge Toplantısı Yapıldı

ELAZIĞ'da, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Doğu Anadolu bölge toplantısı düzenlendi.

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ev sahipliğinde, OSBÜK Doğu Anadolu bölge toplantısı düzenlendi. Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, OSBÜK Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyeleri ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile OSB Başkanları katıldı. Toplantıda, Türkiye'nin Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan Meslek Yüksek Okullarının, sanayi ile daha güçlü üretim odaklı işbirlikleri ve gelecek stratejileri konuşuldu. Elazığ OSB Başkanı Suat Öztürk, Organize Sanayi Bölgeleri ile üniversite işbirliklerinin önemine değinerek, "Organize sanayilerde meslek yüksekokulları üniversite sanayi işbirliği çok önemli. Bugün sanayinin gelişmesinde bütün hep dün zaten biz bildiği gibi gelişmesi için ara eleman dediğimiz mesleki alanlarda meslek sahibi olan insanların önceliği var Bu hem ücret politikasında ciddi bir fark yaratıyor hem de işlerin yürümesi konusunda. Elazığ İş Bulma Kurumu'na 20 bin tane işsiz müracaatı var. Organize sanayideki firmalarımız eleman talep ettiği zaman o insana OSB'ye gideceksin dediğin zaman gelmiyor. Önemli olan üniversite-sanayi işbirliğinin daha odak noktasını yakalayabilmek" dedi.

'TÜRKİYE'NİN ÜRETEREK VAR OLMASI GEREKİR'

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, üreterek ve üretileni paylaşarak var olmak gerektiğini ifade ederek, "Eğer biz tüketerek değil üreterek var olmayı başarabilirsek her ürettiğimizde izzetimizi şerefimize bir dayanak inşa etmiş oluruz Bu anlamda içinde yaşadığımız dünyanın ana vaazı popüler kültürün de ana vardı. Aslında tüketerek var olmaktır ama bu tuzaktır. Şerefli olan üreterek var olmaktır. Üretmenin de üstüne, paylaşarak var olmaktır. Bu anlamda böyle bir toplum inşa edebilmenin çabası içerisindeyiz" diye konuştu.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,