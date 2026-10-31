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Fırat Üniversitesi öğrencileri Keban Barajı'nda enerji üretimini inceledi

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Fırat Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği öğrencileri, Keban Barajı Hidroelektrik Santralinde enerji üretimini inceledi. Öğrenciler santrali gezerek işleyiş hakkında personelden bilgi aldı; Prof. Dr. Hikmet Esen teknik gezi düzenlediklerini belirtti.

Elazığ Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Isı Tekniği Anabilim Dalı öğrencileri, Keban Barajı Hidroelektrik Santralinde enerji üretimini inceledi.

Santrali gezen öğrenciler, barajın enerji üretimi ve işleyişi hakkında personellerden bilgi aldı.

Isı Tekniği Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hikmet Esen, öğrencilerle birlikte teknik gezi düzenlediklerini belirtti.

Hidroelektrik enerji üretimini yerinde incelediklerini ifade eden Esen, yönetim ve teknik ekibe teşekkür etti.

Kaynak: AA
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