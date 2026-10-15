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Fırat Üniversitesi, okullarda en fazla bilim söyleşisiyle Türkiye birincisi oldu

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Fırat Üniversitesi, okullarda en fazla bilim söyleşisiyle Türkiye birincisi oldu
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Fırat Üniversitesi, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında okullarda en fazla bilim söyleşisi gerçekleştiren üniversite olarak Türkiye birincisi oldu. Ödül, Ankara'da düzenlenen 1. Türkiye Bilim İletişimi Zirvesi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından verildi.

Fırat Üniversitesi, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında okullarda en fazla bilim söyleşisi gerçekleştiren üniversite olarak Türkiye birincisi oldu. Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, ödülü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın elinden aldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 1. Türkiye Bilim İletişimi Zirvesi, Ankara'da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Zirveye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı. Fırat Üniversitesi, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında okullarda gerçekleştirdiği etkinliklerle Türkiye genelinde önemli bir başarı elde etti. Üniversite, "TÜBİTAK Bilim Söyleşileri Kapsamında Okullarda En Fazla Söyleşi Gerçekleştiren Üniversite" kategorisinde Türkiye birincisi olarak ödüle layık görüldü.

Zirve kapsamında düzenlenen ödül töreninde, Fırat Üniversitesinin elde ettiği başarı dolayısıyla verilen ödül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş'a takdim edildi.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Fırat Üniversitesi, olarak TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında okullarda en fazla bilim söyleşisi gerçekleştiren üniversite olarak Türkiye birincisi olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu başarı, bilimin yalnızca üniversitelerde ve araştırma merkezlerinde üretilen bir değer olmadığını, toplumun her kesimiyle buluştuğunda anlam kazandığını gösteren önemli bir sonuçtur. Elde ettiğimiz bu anlamlı başarıda emeği bulunan tüm akademisyenlerimize, etkinliklerde görev alan çalışma arkadaşlarımıza ve katkı sunan eğitim kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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