CHP'li Erol, Fırat Üniversitesi Öğrencilerle İftar Yaptı

Güncelleme:
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Fırat Üniversitesi öğrencileriyle birlikte iftar yaptı.

Erol, Fırat Üniversitesi Üniversite Evi'nde düzenlenen iftar programında öğrencilerle bir araya geldi. Programa, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Doğru ve CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran da katıldı.

Gençlerle sohbet eden Erol, Ramazan'ın birlik ve dayanışma açısından önemini vurguladı.

Kaynak: ANKA
