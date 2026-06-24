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Fırat Üniversitesi URAP dünya siralamasında

Fırat Üniversitesi URAP dünya siralamasında
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URAP 2025-2026 Dünya Üniversite Sıralaması'nda Fırat Üniversitesi, Türkiye'de 15. sıradaki yerini koruyarak akademik istikrarını sürdürdü. 2020'den bu yana 18. sıradan 15. sıraya yükselen üniversite, bilimsel araştırmalar ve uluslararası iş birlikleriyle başarısını pekiştiriyor.

Yükseköğretim kurumlarının akademik performansını uluslararası ölçekte değerlendiren URAP'ın açıkladığı 2025-2026 Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlarında Fırat Üniversitesi konumunu korudu.

Akademik performans göstergeleri esas alınarak hazırlanan sıralamada Fırat Üniversitesi, 2025-2026 döneminde Türkiye'de 15. sırada yer aldı. Üniversite, bir önceki yıl açıklanan 2024-2025 URAP Dünya Üniversite Sıralamasında da Türkiye'de 15. sırada bulunuyordu. Böylece Fırat Üniversitesi, ulusal sıralamadaki yerini koruyarak akademik istikrarını bir kez daha ortaya koydu.

Öte yandan üniversitenin son yıllardaki yükselişi dikkat çekiyor. 2020-2021 URAP Dünya Üniversite Sıralaması'nda Türkiye'de 18. sırada bulunan Fırat Üniversitesi, sonraki yıllarda gösterdiği akademik gelişimle sıralamada yükselerek 15. sıraya kadar çıktı. Son iki yıldır bu konumunu koruyan üniversite, bilimsel araştırmalar, yayın faaliyetleri ve uluslararası akademik iş birlikleriyle istikrarlı başarısını sürdürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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