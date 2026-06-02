Fırat Üniversitesi OSB Meslek Yüksekokulu'nda yıl sonu sergisi açıldı

Fırat Üniversitesi OSB Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi ve Endüstri Ürünleri Tasarımı programlarının ortak yıl sonu sergisi açıldı. Sergide öğrenci çalışmaları beğeniye sunuldu.

Fırat Üniversitesi Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi Programı ile Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı iş birliğinde hazırlanan yıl sonu sergisi açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, OSB Meslek Yüksekokulu Kütüphane Salonu'nda düzenlenen serginin açılışına, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, OSB Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Orhan, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Sergide, Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı ile Kimya Teknolojisi Programı öğrencilerinin hazırladığı çalışmalar, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Prof. Dr. Yılmaz, buradaki konuşmasında, OSB Meslek Yüksekokulunun üniversite içerisinde özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

Yüksekokulun OSB'de yer almasının ve sanayi ile doğrudan iş birliği içinde eğitim faaliyetlerini yürütmesinin önemine değinen Yılmaz, bu yapının öğrencilerin uygulamalı eğitim almasına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Orhan da sergilenen çalışmaların, Elazığ OSB Meslek Yüksekokulunun gelişimini ortaya koyduğunu belirtti.

Okulun tematik alanlarda önemli bir konuma geldiğini dile getiren Orhan, "Yüksekokulumuz, bizler görevlerimizi tamamlayıp ayrıldıktan sonra da tematik alanlarda Türkiye'nin örnek ve marka meslek yüksekokullarından biri haline gelecektir." dedi.

Konuşmanın ardından katılımcılar, sergiyi gezerek, projeleri inceledi.

Kaynak: AA / Suat Öztürk
