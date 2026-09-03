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Fırat Üniversitesi EGM Mavera Marine Takımı TEKNOFEST 2026'da Türkiye Birincisi

Fırat Üniversitesi EGM Mavera Marine Takımı TEKNOFEST 2026'da Türkiye Birincisi
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Fırat Üniversitesi öğrencilerinden oluşan EGM Mavera Marine Takımı, TEKNOFEST 2026 Mavi Vatan İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nda Türkiye birinciliği kazandı. Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, takımı ve emeği geçenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Fırat Üniversitesi öğrencilerinden oluşan EGM Mavera Marine Takımı, TEKNOFEST 2026 Mavi Vatan İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nda Türkiye birinciliğini elde ederek Elazığ'a büyük bir gurur yaşattı.

Fırat Üniversitesi öğrencilerinden oluşan EGM Mavera Marine Takımı, TEKNOFEST 2026 Mavi Vatan kapsamında düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nda Türkiye birinciliğini elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Fırat Üniversitesi öğrencilerinin teknoloji, inovasyon ve mühendislik alanındaki bilgi ve becerilerini ortaya koyduğu yarışmada elde edilen Türkiye birinciliği, üniversite camiasında büyük gurur yaşattı.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "TEKNOFEST 2026 Mavi Vatan İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nda Türkiye birincisi olarak bizlere büyük bir gurur yaşatan EGM Mavera Marine Takımımızı yürekten kutluyorum. Azimleri, bilgi birikimleri ve üretkenlikleriyle Türkiye'nin zirvesine çıkan Fırat Üniversitesi öğrencilerimizi, danışman hocalarımızı ve başarıda emeği bulunan herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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