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Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Eğitimi Verildi

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Eğitimi Verildi
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Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesi çalışanlarına yönelik Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon" eğitimi verildi.

Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesi çalışanlarına yönelik Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon" eğitimi verildi.

Fırat Üniversitesi Hastanesinde çalışanlara yönelik olarak "Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon" konulu eğitim sunumu gerçekleştirildi. Fırat Üniversitesi Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime çok sayıda sağlık çalışanı katılım gösterdi. Eğitimde sunum yapan Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Emel Özen, insanların mikroorganizmaların varlığını bilmediği dönemlerden itibaren hastalıklardan korunmak amacıyla dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemlerine başvurduğunu belirtti.

Özen, modern cerrahinin öncülerinden Joseph Lister'in antiseptik uygulamalarına dikkat çekerek, "Lister, temiz yara iyileşmesini sağlamak için çeşitli yöntemler denemiş, mikroorganizmaların hava yoluyla taşındığını düşünerek yara ile hava arasına antiseptik bir bariyer oluşturmayı amaçlamıştır. Karbolik asidi yara pansumanında kullanarak cerrahi servislerde ölüm oranını yüzde 45'ten yüzde 15'e düşürmeyi başarmıştır" dedi.

Sterilizasyonun, tıbbi cihazlarda sporlar da dahil olmak üzere tüm mikroorganizmaların yok edilmesi işlemi olduğunu vurgulayan Özen, "Anlık sterilizasyon ise acil durumlarda tıbbi cihazların yıkanması, kurulanması ve paketlenmeden buhar otoklavlarında kısa sürede steril edilmesidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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