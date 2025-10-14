7. Uluslararası Dirençlilik Kongresi Elazığ'da Devam Ediyor

Elazığ'da afetlere karşı farkındalığın artırılması, sürdürülebilir ve dirençli şehirlerin inşası amacıyla Fırat Üniversitesi (FÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "7. Uluslararası Dirençlilik Kongresi", ikinci gününde devam etti.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu himayesinde, AFAD, Türk Kızılay, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi işbirliğinde bir otelde dün başlayan kongrenin bugünkü oturumunda "Uluslararası Finans Kuruluşlarının Dirençlilikteki Rolü" ele alındı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yapı ve Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Kazım Gökhan Elgin, buradaki konuşmasında, uluslararası kuruluşların afet hazırlığı ve dirençlilik konularına bakış açılarını değerlendirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Yüksek katılımlı, amacına uygun ve verimli bir kongre geçirdiklerini ifade eden Elgin, "Bu tür kongrelerin Anadolu'nun çeşitli illerinde düzenlenmesi gerekiyor. Farkındalığı artırmak ve bu alanda çalışan insanları ulusal ve uluslararası önemle buluşturmak çok kıymetli." dedi.

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) Türkiye Direktörü Sonay Kanber, afetlerin ekonomik ve çevresel maliyetlerin yanı sıra önemli sosyal sonuçlara da yol açtığından önemli olduğunu belirtti.

Afetlerin, Avrupa Birliğinde 40 yılı aşkın sürede 50 milyon insanı etkilediğini aktaran Kanber, "Türkiye Avrupa Birliği üyesi olmayan bir üyemiz ve en büyük kayıp aslında hepimizin bildiği gibi 2023 yılında meydana gelen depremlerde oldu. 50 binden fazla kişi maalesef hayatını kaybetti ve 100 milyar avroluk ekonomik kayıp yaşandı. Bu Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 9'una denk gelen çok büyük bir ekonomik, sosyal ve çevresel kayıptır." şeklinde konuştu.

Kanber, afetlerin artışındaki temel faktörlerden birinin şehirlerdeki nüfus yoğunluğunun artması olduğunu söyleyerek, "Avrupa Birliği'nde 1970'te şehirde yaşayan nüfus oranı yüzde 59 iken bugün yüzde 75'e çıktı. Türkiye'de bu oran daha da yüksek. Diğer bir etken de iklim değişikliği. Sıcaklıkların 40 dereceleri aşmasıyla birlikte ülkemizde ciddi orman yangınlarını da yaşadık." ifadelerini kullandı.

Kanber, afetlerin önlenmesi konusunda çeşitli projeler yürüttüklerini sözlerine ekledi.

Dünya Bankasında görevli afet risk uzmanı Salih Buğra Erdurmuş ise uluslararası finansman kuruluşlarının rolünün sadece finansman olmadığını afet bilincinin de oluşturulmasının gerektiğini vurguladı.

Programa, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kongre, yarın da devam edecek.