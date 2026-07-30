Haberler

FÜ TÜBİTAK projeleriyle, Türkiye’de ilk 10’a girdi

FÜ TÜBİTAK projeleriyle, Türkiye’de ilk 10’a girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fırat Üniversitesi (FÜ), TÜBİTAK 1001 projeleri kapsamında, 11 projeyle Türkiye’de ilk 10 üniversite arasında yer aldı.

Fırat Üniversitesi (FÜ), TÜBİTAK 1001 projeleri kapsamında, 11 projeyle Türkiye'de ilk 10 üniversite arasında yer aldı.

FÜ, TÜBİTAK 1001 Programı 2026 yılı 1. dönem sonuçlarında önemli bir başarıya imza attı. TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanan 11 proje ile FÜ, proje sayısına göre hazırlanan listede Türkiye'de ilk 10 üniversitesi arasında yer alarak önemli bir başarıya imza attı. TÜBİTAK tarafından açıklanan sonuçlara göre FÜ, 11 proje ile Türkiye genelinde desteklenen proje sayısı bakımından öne çıkan üniversiteler arasında yer alırken, elde edilen sonuç üniversitenin bilimsel araştırma, proje üretimi ve akademik başarıdaki istikrarlı yükselişini bir kez daha ortaya koydu. Kabul edilen bu projelerle yaklaşık 30 Milyon TL bütçe AR-GE amacıyla FÜ'de kullanılacak.

Elde edilen başarının üniversitenin bilimsel üretim gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirten FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında elde ettiğimiz bu başarı, üniversitemizin araştırma odaklı vizyonunun, güçlü akademik kadrosunun ve nitelikli bilimsel çalışmalarının somut bir sonucudur. Türkiye genelinde en fazla projesi desteklenen ilk 10 üniversite arasında yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu başarıda emeği bulunan tüm akademisyenlerimizi yürekten kutluyor, ülkemizin bilim ve teknoloji hedeflerine katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'deki 'paralı figüran' iddialarının ardından Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı

CHP'deki figüran krizinde yeni gelişme! İki ismi savcı çağırdı
9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı mesajı: Duman gördüğünüzde 112'yi arayın

9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı! Herkese bu mesaj gitti
Önce emlakçıyı sonra kendini vurdu! Dehşet anları anbean kamerada

Önce yasak aşına sonra kendine sıktı! İkisi de artık mezarda

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arjantin’de araçlar kara gömüldü: 100’den fazla turist mahsur kaldı

Kar fırtınası araçları kara gömdü: 100’den fazla turist mahsur kaldı
2 çocuk babasıydı! Ekmek parası kazanırken feci şekilde can verdi

2 çocuk babasıydı! Ekmek parası kazanırken feci şekilde can verdi
Yangın bölgesinden yürek yakan görüntü! Can havliyle kaçtı

Yangın bölgesinden yürek yakan görüntü! Can havliyle kaçtı
Motosikletiyle vidanjöre çarpan 19 yaşındaki Nazlıcan hayatını kaybetti

Motosiklet tutkusu sonu oldu: Genç kız feci şekilde can verdi
Selahattin Demirtaş, Arif Güran ile görüşecek

Bakanlıktan özel izin alındı! Demirtaş'tan dikkat çeken görüşme
Pakistan'da bina çöktü: 11 ölü, 6 yaralı

3 katlı bina çöktü: Aynı aileden 11 kişi öldü
Karolin Fişekçi'den dikkat çeken hamle! Aylık abonelik ücreti 4 bin TL oldu

İşler tıkırında! Aylık abonelik ücretini duyan kulaklarına inanamıyor