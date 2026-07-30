FÜ TÜBİTAK projeleriyle, Türkiye’de ilk 10’a girdi

Fırat Üniversitesi (FÜ), TÜBİTAK 1001 projeleri kapsamında, 11 projeyle Türkiye'de ilk 10 üniversite arasında yer aldı.

FÜ, TÜBİTAK 1001 Programı 2026 yılı 1. dönem sonuçlarında önemli bir başarıya imza attı. TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanan 11 proje ile FÜ, proje sayısına göre hazırlanan listede Türkiye'de ilk 10 üniversitesi arasında yer alarak önemli bir başarıya imza attı. TÜBİTAK tarafından açıklanan sonuçlara göre FÜ, 11 proje ile Türkiye genelinde desteklenen proje sayısı bakımından öne çıkan üniversiteler arasında yer alırken, elde edilen sonuç üniversitenin bilimsel araştırma, proje üretimi ve akademik başarıdaki istikrarlı yükselişini bir kez daha ortaya koydu. Kabul edilen bu projelerle yaklaşık 30 Milyon TL bütçe AR-GE amacıyla FÜ'de kullanılacak.

Elde edilen başarının üniversitenin bilimsel üretim gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirten FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında elde ettiğimiz bu başarı, üniversitemizin araştırma odaklı vizyonunun, güçlü akademik kadrosunun ve nitelikli bilimsel çalışmalarının somut bir sonucudur. Türkiye genelinde en fazla projesi desteklenen ilk 10 üniversite arasında yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu başarıda emeği bulunan tüm akademisyenlerimizi yürekten kutluyor, ülkemizin bilim ve teknoloji hedeflerine katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı