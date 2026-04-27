Fırat Üniversitesi ile Muş Alparslan Üniversitesi arasında protokol

Fırat Üniversitesi ile Muş Alparslan Üniversitesi arasında, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek ve ortak akademik çalışmaları artırmak amacıyla Ar-Ge iş birliği protokolü imzalandı. İmza töreni Fırat Üniversitesi rektörlük makamında gerçekleştirildi. Protokole, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican imza attı. İmzalanan protokol kapsamında iki üniversitenin, araştırma-geliştirme projelerinde ortak çalışmalar yürüteceği ve akademik çıktı üretimine odaklanacağı bildirildi.

Rektör Prof. Dr. Göktaş, üniversiteler arası iş birliklerinin yalnızca akademik değil, aynı zamanda stratejik bir değer taşıdığını belirtti. Ortak Ar-Ge projeleriyle bilgi ve tecrübenin paylaşılacağını ifade eden Göktaş, bu sürecin hem nitelikli yayın sayısını artıracağını hem de bölgesel kalkınmaya katkı sunacak somut çıktılar ortaya koyacağını söyledi.

Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican ise iki üniversitenin benzer akademik vizyona sahip olduğunu vurgulayarak, bu protokolün disiplinler arası çalışmaları teşvik edeceğini kaydetti. - ELAZIĞ

