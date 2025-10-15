Elazığ'da 7. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi Tamamlandı

Elazığ'da afetlere karşı farkındalığın artırılması, sürdürülebilir ve dirençli şehirlerin inşası amacıyla Fırat Üniversitesi (FÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "7. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi" tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu himayesinde, AFAD, Türk Kızılay, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi işbirliğinde bir otelde önceki gün başlayan kongrenin bugünkü son oturumunda "Afetlerde Aile ve Dezavantajlı Gruplar" ele alındı.

FÜ Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahar Demirel, buradaki konuşmasında, 24 Ocak 2020 Elazığ ve 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin mühendis ve akademisyen olarak hayatında dönüm noktası olduğunu söyledi.

"Afet" dedikleri şeyin yalnızca yıkılan binalar, hasar gören yollar, kırılan kolonlar olmadığını ifade eden Demirel, "Afetin, aynı zamanda parçalanan hayatlar, dağınık aileler, korku içindeki çocuklar, yalnız kalan yaşlılar, temel ihtiyaçlara ulaşamayan kadınlar ve görünmez hale gelen engelliler olduğunu öğrendim. Sahada hasar tespit çalışmaları yaparken bir mühendis olarak elimde kalemim, cihazım vardı ama aynı zamanda bir kadın, bir anne, bir insan olarak yıkılan yuvalara, kaybolan hayallere de şahit oldum." dedi.

Kongrede afetlerin her boyutunu değerlendirmek için bir arada olduklarını aktaran Demirel, şöyle konuştu:

"Bu deneyimler bana gösterdi ki afetler sadece binaları yıkmıyor, toplumsal dokuyu da derinden sarsıyor. Bu nedenle dirençlilik yalnızca mühendislikle, statik hesaplarla sağlanamaz. Dirençlilik, toplumun en kırılgan kesimlerini de içine alan, onları yalnızca 'yardıma muhtaç' değil, aynı zamanda katkı sunabilecek bireyler olarak gören kapsayıcı bir anlayışla mümkün olabilir. Ayrıca, sadece mühendislik açısından değil, dirençlilik, toplumsal ve insani boyutlarıyla da ele alınması gereken bir kavramdır."

Demirel, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından alanında uzman katılımcılar sunum yaptı.

Programa, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.