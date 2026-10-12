Elazığ'da FÜ işbirliğiyle sağlıklı yaşam yürüyüşü obeziteye dikkat çekti

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Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü ve Fırat Üniversitesi (FÜ) işbirliğiyle 8 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü" ile obezitenin önlenmesi ve hareketli yaşamın önemine dikkat çekildi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü ve FÜ işbirliğiyle, toplumsal farkındalık oluşturmak ve fiziksel aktiviteyi teşvik etmek amacıyla "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Dünya Yürüyüş Günü kapsamında Rektörlük Kampüsü 50. Yıl Parkı'nda düzenlenen etkinlik, "Her Adımda Daha Sağlıklı Bir Sen" temasıyla yapıldı. Yürüyüşe kurum idarecileri, sağlık çalışanları, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katılım sağladı. Etkinlik alanında tarafından kurulan stantlarda obezitenin önlenmesi, dengeli beslenme ve düzenli hareketin kronik hastalıklar üzerindeki olumlu etkileri hakkında bilgilendirme yapıldı. Pankartlar eşliğinde tamamlanan yürüyüşün ardından katılımcılara sağlıklı beslenmeyi teşvik etmek amacıyla su ve elma ikram edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı