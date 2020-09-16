FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ HABERLERİ

Fetullahçı Terör Örgütü 15.9.2020

Sayan, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin BTK'yi etkisiz hale getirmeyi hedeflediklerini hatırlatarak, "Bu kurumun önemini şöyle anlamalıyız, darbe gecesi Sayın Cumhurbaşkanımız canlı yayına bir uygulama üzerinden bağlandı ve eğer bu kurum o internet bağlantısının devamını ya da iletişimin devamını sağlayamasaydı bugün olacakları düşünelim.