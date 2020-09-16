FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ HABERLERİ

Fetullahçı Terör Örgütü 16.9.2020
İstanbul merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu
İSTANBUL merkezli 34 ilde yapılan FETÖ operasyonlarında 106 kişi gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü 16.9.2020
Son dakika haber: Dink cinayetine ilişkin dava dosyası, mütalaa için savcıya gönderildi
Son dakika haberlerine göre Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü 16.9.2020
Son dakika haberleri: İzmir'den Yunanistan'a kaçmak isteyen 9 FETÖ şüphelisi yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü 16.9.2020
HRANT DİNK CİNAYETİ DAVASINDA DOSYA MÜTALAAYA GÖNDERİLDİ
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü 16.9.2020
İstanbul merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu
Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik 34 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 82'si muvazzaf asker olmak üzere 132 şüpheliden 106'sı gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü 16.9.2020
İstanbul merkezli 34 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 132...
İstanbul merkezli 34 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 132 şüpheliden 106'sı yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü 16.9.2020
- FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 34 ilde eş zamanlı operasyon...
Fetullahçı Terör Örgütü 16.9.2020
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İstanbul Merkezli 34 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda içlerinde muvazzaf askerlerinde bulunduğu 106 şüpheli gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü 16.9.2020
Son dakika gündem: Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Son dakika haberine göre İzmir'in Seferihisar ilçesinde sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan 4 şüpheli ile bu suçtan yargılanan 5 sanığın da olduğu 18 kişi yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü 16.9.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen'i kabul etti
Fetullahçı Terör Örgütü 16.9.2020
Son dakika haber... Aksaray'da FETÖ/PDY ve DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
Operasyon, Aksaray merkezde 2 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri DEAŞ ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmeye-engellemeye yönelik yaptığı çalışmada DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde Suriye'de faaliyet yürüttüğü yönünde hakkında bilgiler bulunan A.
Fetullahçı Terör Örgütü 15.9.2020
GÜNDEM ÖZETİ / 16 Eylül 2020
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basın açıklaması yapacak.
Fetullahçı Terör Örgütü 15.9.2020
Akıncı Üssü darbe girişimi davası
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya devam edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü 15.9.2020
İş insanı Mubariz Gurbanoğlu "FETÖ üyeliği" davasında hakim karşısına çıktı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan iş insanı Mubariz Gurbanoğlu'nun, sağlık durumunun cezaevi koşullarına uyup uymadığının belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumuna sevkine ve tutukluluk halinin...
Fetullahçı Terör Örgütü 15.9.2020
Son dakika haber... MUBARİZ GURBANOĞLU'NUN ÖRGÜT ÜYELİĞİ DAVASI'NDA TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
Fetullahçı Terör Örgütü 15.9.2020
Son dakika haberleri | Azeri iş insanı tutukluluk halinin devamına karar verildi
Son dakika haberi: FETÖ'ye üye olma suçundan tutuklanıp hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenen Azeri iş insanı Mubariz Gurbanoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü 15.9.2020
Son dakika haberi! Azeri iş adamının tutukluluk halinin devamına karar verildi
Fetullahçı Terör Örgütü 15.9.2020
İş insanı Mubariz Gurbanoğlu "FETÖ üyeliği" davasında hakim karşısına çıktı
İş insanı Mubariz Gurbanoğlu'nun, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.
Fetullahçı Terör Örgütü 15.9.2020
Son dakika haber... Aksaray'da FETÖ/PDY ve DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
Fetullahçı Terör Örgütü 15.9.2020
Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya etkin pişmanlık indirimi
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski astsubay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü 15.9.2020
Jandarmanın durdurduğu araçtan FETÖ şüphelileri çıktı
Edirne'de Yunanistan'a kaçma girişimindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları düşünülen 3 şüpheli tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü 15.9.2020
Gaziantep'te FETÖ'nün dershanelerinde öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis
Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, örgütün dershanelerinde öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü 15.9.2020
Son dakika haberleri | FETÖ'nün Marmara Bölgesi'ndeki doktor ve akademisyen yapılanması soruşturması
Son dakika gündem haberi: Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Marmara Bölgesi'ndeki doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, iki mahrem imamın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü 15.9.2020
Anayasa Mahkemesi üyesi bisiklete binerken çekildiği fotoğrafıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderme yaptı
Fetullahçı Terör Örgütü 15.9.2020
FETÖ/PDY'nin Marmara Bölgesi'ndeki doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma...
FETÖ/PDY'nin Marmara Bölgesi'ndeki doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla yapılanmanın mahrem imamının da aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü 15.9.2020
Son dakika haberi: İzmir merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu: 55 gözaltı (2)
Gelen son dakika haberine göre GÖZALTI SAYISI 55 OLDUİzmir merkezli 28 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik olarak, 48'i muvazzaf asker olan 66 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 55 oldu.
Fetullahçı Terör Örgütü 15.9.2020
Son dakika haberleri | Mersin'de FETÖ'nün sözde "il imamı"na 22,5 yıla kadar hapis istemi
Son dakika haberi: Mersin'de, FETÖ/PDY'nin sözde "il imamı" olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi istendi.
Fetullahçı Terör Örgütü 15.9.2020
Son dakika... Bakan Yardımcısı Sayan, BTK'nin 20. kuruluş yılı etkinliğinde konuştu Açıklaması
Sayan, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin BTK'yi etkisiz hale getirmeyi hedeflediklerini hatırlatarak, "Bu kurumun önemini şöyle anlamalıyız, darbe gecesi Sayın Cumhurbaşkanımız canlı yayına bir uygulama üzerinden bağlandı ve eğer bu kurum o internet bağlantısının devamını ya da iletişimin devamını sağlayamasaydı bugün olacakları düşünelim.
Fetullahçı Terör Örgütü 15.9.2020
FETÖ'nün sözde "Çukurova eyalet bölge imamı"nın 15 yıla kadar hapsi istendi
Adana'da, FETÖ/PDY'nin sözde "Çukurova eyalet bölge imamı" olduğu iddiasıyla tutuklanan ve ByLock kullandığı belirlenen sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü 15.9.2020
FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik soruşturma
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanması soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen 3 yüzbaşı ve halen görevde olan bir üsteğmenin de aralarında bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü 15.9.2020
Van'da FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Van'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü 15.9.2020
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen, aralarında muvazzaf...
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 47 şüpheliden 17'si yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü 15.9.2020
Kayseri'de FETÖ/PDY'nin "gaybubet evleri"ne operasyon: 3 gözaltı
Kayseri'de FETÖ/PDY'nin "gaybubet" adı verilen hücre evlerine yönelik operasyonda 3 örgüt mensubu yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü 15.9.2020
FETÖ'cüler üst yönetimin talimatıyla Kayseri'de hücre evi oluşturmuş
Fetullahçı Terör Örgütü 15.9.2020
FETÖ'cüler üst yönetimin talimatıyla Kayseri'de hücre evi oluşturmuş
Fetullahçı Terör Örgütü 15.9.2020
Son dakika haberleri | FETÖ'nün öğretmen yapılanmasına operasyon
Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 8'i aktif görevde 12 öğretmenden 9'u yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü 15.9.2020
Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ- 2
Son dakika gündem haberi... İzmir merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu: 53 gözaltı İZMİR merkezli 28 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Foça İlçe Jandarma Komutanının da olduğu 53 kişi gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü 15.9.2020
Son dakika haber: Van'da, MİT ve polisin ortak operasyonuyla 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
Son dakika haberi... VAN'da FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan 2 kişi, MİT ile polisin ortak operasyonuyla yakalanarak, gözaltına alındı.