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Ankara merkezli 12 ilde suç örgütü operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 'Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturmasında 12 ilde düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 14'ünün yurt dışında olduğu, 2'sinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, başsavcılık koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" hakkında, "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Ankara merkezli 12 ilde, 28 ikamet ve 16 iş yerine eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.

Şüphelilerden 14'ünün yurt dışında olduğu tespit edilirken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA
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